📷 ‘KAA Gent zet volop in op deze nieuwe aanvaller’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: © photonews
KAA Gent speurt naar offensieve versterking en heeft daarbij zijn oog laten vallen op Eli Adams. De Australische aanvaller maakt indruk bij Newcastle Jets en staat volgens buitenlandse media op de radar van meerdere Europese clubs.

Gent volgt Eli Adams nauwgezet

Volgens de Australische journalist Marco Monteverde behoort KAA Gent tot de clubs die de situatie van Eli Adams van nabij volgen. De 24-jarige aanvaller speelt momenteel voor Newcastle Jets en lijkt klaar voor een volgende stap in zijn carrière.

De verwachting is bovendien dat de Australiër deze zomer een transfer zal maken. Met nog slechts één jaar contractduur lijkt het voor Newcastle Jets een geschikt moment om een transfersom te incasseren.

Voor Gent past Adams binnen het profiel van een speler met groeimarge die op relatief jonge leeftijd al de nodige ervaring heeft opgebouwd in het profvoetbal.

Sterk seizoen in Australië

Adams kan terugblikken op een uitstekend seizoen in de Australische A-League. In 28 wedstrijden was hij goed voor acht doelpunten en vier assists, cijfers die de aandacht hebben getrokken van verschillende clubs buiten Australië.

Hoewel hij voornamelijk als rechtsbuiten wordt ingezet, beschikt hij over een brede inzetbaarheid. Zo kan hij ook als centrumspits of als aanvallende middenvelder achter de spits spelen. Die veelzijdigheid maakt hem extra interessant voor ploegen die op zoek zijn naar meerdere offensieve oplossingen in één speler.

Met een marktwaarde van ongeveer 650.000 euro lijkt Adams bovendien een relatief betaalbare optie op de internationale transfermarkt.

Europese concurrentie is aanzienlijk

KAA Gent zal echter niet alleen aan de onderhandelingstafel zitten. Verschillende clubs uit Europa en Azië zouden inmiddels informatie hebben ingewonnen over de Australiër.

Onder meer Red Bull Salzburg, Derby County, FC Copenhagen, 1. FC Nürnberg, Holstein Kiel en Gamba Osaka worden genoemd als geïnteresseerde partijen.

Voor KAA Gent kan Eli Adams een interessante opportuniteit vormen. Zijn productiviteit, polyvalentie en haalbare prijskaartje maken hem aantrekkelijk op de transfermarkt. Tegelijk zullen de Buffalo’s snel moeten handelen als ze de Australiër wil overtuigen, want de belangstelling voor de aanvaller groeit met de week.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

