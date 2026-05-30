Enorme tweespalt op komst bij Antwerp? 'Dan vertrekt CEO en komt pionnetje Gheysens in de plaats'

Wat gaat er bij Royal Antwerp FC gebeuren de komende weken? Dat is en blijft zo'n beetje de hamvraag. Sterke man Paul Gheysens heeft een plan, maar dat zorgt voor een tweespalt binnen de club. En het is nog niet met zekerheid te zeggen welk kamp het zal halen.

Paul Gheysens werkt aan een financiering van minstens 100 miljoen euro voor Antwerp. Daarmee wil hij schulden aflossen én Marc Overmars opnieuw slagkracht geven op de mercato. Maar niet iedereen is te spreken over dat plan.

Het plan van Gheysens is om te gaan samenwerken met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle Group. Het zou gaan om een financiering tegen een stevige rente van meer dan tien procent. Een stevige slok op de borrel.

Royal Antwerp moet nieuwe investeringen doen

Het zou volgens insiders binnen Antwerp een molensteen om de nek van The Great Old kunnen worden, want de leningen zouden betekenen dat de schulden op langere termijn groter worden als alles opnieuw moet worden terugbetaald.

De club moet tegen eind juni een schijf van 10 miljoen euro terugbetalen aan Fasanara, een Brits kredietfonds waarbij vorig jaar geld werd geleend om de dagelijkse werking te garanderen. En dus is er wel noodzaak aan om een oplossing te vinden.

Tweespalt binnen Antwerp op komst?

Volgens Het Nieuwsblad heeft de oplossing die Gheysens voorzien heeft echter ook de nodige gevaren. De sterke man zou met de nieuwe lening de leiding in handen willen houden van het prestigeproject dat Antwerp voor hem toch geworden is.





Een Belgische constructie met lokale ondernemers onder leiding van Jacques Vandermeiren ligt volgens de krant ook op tafel. De gewezen baas van Port of Antwerp-Bruges zou wel niet actief participeren in de investering. Deze groep zou graag CEO Jacques en Sportief Directeur Overmars langer aan boord houden. Zet de huidige voorzitter voort met zijn Amerikaanse constructie, dan blijft mogelijk Sven Jaecques niet langer aan boord als CEO volgens de krant. Gheysens' rechterhand Van den Kerkhof zou dan mogelijk kunnen inspringen.