Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Ruben Van Gucht verdeelt de meningen: “Werk nooit nog met hem samen”
Als er iemand is die de voorbije weken en maanden in de kijker is gelopen, dan is het wel Ruben Van Gucht. Zijn handel, zijn wandel, zijn relaties: alles komt meer dan eens ter sprake. En dus zijn er ook veel getuigenissen over hem.

Heel veel mensen werkten de voorbije jaren al samen met Ruben Van Gucht. Sommigen zijn vol lof, maar anderen zijn ook heel kritisch over de manier waarop Van Gucht werkt met zijn collega’s en producties.

De lat ligt torenhoog bij Ruben Van Gucht

Een redacteur van een VRT-productie is formeel in HUMO: “Ruben is een bijzonder begenadigde televisiemaker, maar ook een bijzonder slechte luisteraar. Zodra hij zijn eigen idee heeft, zal het lopen zoals hij het wil.”

“Blijf je toch discussiëren, dan wordt hij soms vijandig. Nee, ik werk nooit meer met hem samen.” Een zeer duidelijk statement en ook Tom Gemoets die ooit met Van Gucht samenwerkte bij EXQI heeft wel wat te zeggen over de man.

Ruben Van Gucht heeft ook voorstanders

“Als hij het niet eens was met wat we zouden tonen in een uitzending, was het héél moeilijk om hem op andere gedachten te brengen. Hij heeft ook een bloedhekel aan mensen die lui zijn, of zich negatief opstellen. Ik heb weleens knallende ruzie met hem gehad. Maar twee dagen later is dat weer vergeven en vergeten. Je moet uit het juiste hout gesneden zijn om met Ruben te werken. De lat ligt simpelweg torenhoog.”


Toch zijn er ook mensen met lof voor Van Gucht, zoals Wim Lybaert: “Ruben was één van de liefste en meest meegaande gasten die we ooit in 'De Columbus' hebben gehad. Hij heeft in al die dagen geen enkele keer geklaagd, deed spontaan de afwas en maakte zonder morren zijn bed - én het mijne (lacht). Ik zou zo weer een week met hem op vakantie gaan.” Om maar te zeggen: Van Gucht verdeeld de meningen eens te meer.

