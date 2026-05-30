Rode Duivels op hun nummer gezet

Aernout Van Lindt
De Rode Duivels kennen de rugnummers die ze zullen dragen op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Grote verrassingen zijn daar niet echt bij: de meeste spelers kunnen hun geliefkoosde nummer gewoon gebruiken.

Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico komt met rasse schreden dichterbij voor de Rode Duivels. Over iets minder dan twee weken beginnen de mannen van Rudi Garcia aan hun toernooi met een match tegen Egypte, gevolgd door duels met Iran en Nieuw-Zeeland in groep G, waar België als favoriet naar voren wordt geschoven.

In afwachting van die afspraak zijn verschillende internationals in Tubeke toegekomen om de voorbereiding op gang te trekken. Ze willen namelijk allen in de best mogelijke omstandigheden aan de start staan voor de eerste wedstrijd van 15 juni.

Bijna een derde van de Duivels beleeft zijn eerste grote toernooi

Verschillende jonge spelers maken voor het eerst kennis met de sfeer van een grote internationale competitie. De Winter, Seys, Moreira, Raskin, Ngoy en Fernandez-Pardo speelden nog nooit een eindronde met de Rode Duivels. Daar komen ook Lammens en Penders bij, die samen met Thibaut Courtois het keeperskorps vormen.

In totaal beleven acht van de 26 geselecteerden hun eerste ervaring op een groot toernooi, goed voor 30,8% van de groep. De nieuwe generatie verovert zo stilaan haar plek bij de nationale ploeg. En dat heeft zo ook zijn gevolgen binnen de kern.

De rugnummers van de spelers

De supporters kregen intussen ook de rugnummers voor het toernooi te zien. Courtois, Lammens en Penders verdelen de nummers 1, 12 en 13. Debast draagt nummer 2, Theate nummer 3, Mechele nummer 4, De Cuyper nummer 5 en Witsel nummer 6. De Bruyne behoudt de 7, Tielemans krijgt de 8 en Lukaku de 9.

Trossard speelt met de 10, Doku met de 11, Lukebakio met de 14, Meunier met de 15, De Winter met de 16, De Ketelaere met de 17, Seys met de 18, Moreira met de 19, Vanaken met de 20 (net als bij Club Brugge), Castagne met de 21, Saelemaekers met de 22, Raskin met de 23, Onana met de 24, Ngoy met de 25 en Fernandez-Pardo met de 26. Informatie die supporters die nog snel het shirt van hun favoriete speler willen kopen voor de start van het toernooi ongetwijfeld zal plezieren.

'Belgische profclub verrast en dringt aan voor Carl Hoefkens - ondanks keuze NAC Breda'

