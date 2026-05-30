Evenepoel blijft hopen, maar is ook zeer kritisch voor zijn Anderlecht

Remco Evenepoel is ondertussen al heel wat jaartjes een begenadigd wielrenner. Maar ooit begon hij natuurlijk als voetballer aan zijn sportieve carrière. RSC Anderlecht is en blijft een van zijn grote liefdes, maar daar ziet de wielrenner het ook helemaal verkeerd lopen.

Remco Evenepoel ziet het met lede ogen aan hoe het momenteel loopt bij RSC Anderlecht. Zeker de bekerfinale hakte er zwaar op in bij de wielrenner, die zich ondertussen al aan het voorbereiden is op de Tour de France.

“Het is pijnlijk om aan te zien... Zeker die bekerfinale. In de play-offs was het zo goed als zeker dat ze vierde gingen eindigen. Maar in de bekerfinale hoopte ik een ander Anderlecht te zien, met een zekere drive. En dat was helemaal niet het geval", opende Evenepoel zijn analyse in Het Laatste Nieuws.

"Hopelijk komt het snel goed. Het Anderlecht van nu en dat van 10 à 15 jaar geleden is echt een wereld van verschil. Van bijna jaarlijks kampioen te spelen, moet je nu hopen dat ze überhaupt in play-off 1 belanden. Hopelijk is het een Arsenal-verhaal. En dat ze na een paar jaar sukkelen, opnieuw kunnen meedoen voor de prijzen."

"Maar als je Club Brugge en Union ziet, dan weet je dat er nog veel werk aan de winkel is", beseft Evenepoel maar al te goed. En dus zal er heel wat moeten veranderen, ook volgens de wielrenner. Moet Anderlecht opnieuw meer vechten voor elkaar?

"Bij Anderlecht zijn het bijna allemaal grote namen die in de ploeg staan. Bij Union misschien niet en toch vechten die voor elkaar. Ook bij Club Brugge is het een geoliede machine. Ook op bestuursniveau is er veel fout gegaan de voorbije jaren bij Anderlecht."





"Eerst moet er daar opnieuw stabiliteit komen", aldus nog Evenepoel in de krant. De komende weken, maanden of jaren zal er dus veel moeten gebeuren bij paars-wit. Een eerste stap kan een goede zomermercato onder Sibierski worden.