WK-nieuws: Iran komt met ferme verwittiging richting Rode Duivels

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De komende weken zal de voorbereiding op het WK steeds meer worden opgevoerd. Elke dag komen er wel wat nieuwtjes binnen en die gaan we dan ook graag voor u bundelen. Het zou wel eens heel erg pittig kunnen worden. Wij houden u op de hoogte, dag per dag ...

Iran knokt terug in oefenwedstrijd en is klaar voor Rode Duivels

Iran zet zijn voorbereiding op het WK verder. De toekomstige tegenstander van de Rode Duivels, Team Melli, zette vrijdag Gambia na een sterke tweede helft met 3-1 opzij. Nochtans waren ze in de eerste helft nog op achterstand gekomen. Daarna toonden ze echter heel veel veerkracht.

Iran kwam op achterstand, maar toonde dat het kan reageren en het verschil kan maken dankzij meerdere ervaren spelers. Aria Yousefi bracht de Iraniërs opnieuw op het juiste spoor. Rezaeian en Mehdi Taremi zorgden er daarna voor dat de wedstrijd helemaal kantelde. België - Iran staat gepland op 21 juni in Los Angeles. Op papier starten de mannen van Rudi Garcia als favoriet, maar de toekomstige tegenstander liet zien dat onderschatten geen optie is.

Schotland heeft zijn selectie bekendgemaakt

Ook Schotland heeft dinsdagmiddag zijn 26-koppige selectie bekendgemaakt voor het WK voetbal van komende maand in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Schotten nemen het daar in groep C op tegen Brazilië, Haïti en Marokko. Een stevige groep waarin de Schotten op hun best zullen moeten zijn als ze de volgende ronde willen halen.

Met Jack Hendry (ex-Club Brugge en KV Oostende) en Lawrence Shankland (ex-Beerschot) zijn er twee bekenden voor het Belgisch voetbal die mee mogen naar het WK. Verder zijn er geen grote verrassingen te noteren in de selectie, waarin wordt gerekend op kapitein Andy Robertson.

Doelmannen (3): Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers)

Verdedigers (10): Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dominic Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtics)

Middenvelders (8): Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Napoli)

Aanvallers (5): Ché Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton)

 

Kroatië rekent op Modric en andere oudgedienden

In groep L heeft Kroatië zijn selectie bekendgemaakt voor het nakende WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Daarin spelen de Kroaten tegen Engeland, Ghana en Panama in toch wel een best pittige groep met oog op het verdere toernooi.

Luka Modric zit zoals verwacht gewoon in de selectie, terwijl er ook andere oudgedienden als Gvardiol en ex-Bruggeling (nu PSV Eindhoven) Ivan Perisic gewoon in de selectie zitten. Ook Vuskovic kennen we nog, terwijl er met Sutalo, Vlasic en Kovacic nog heel wat grote namen in de selectie zitten. Zit er een nieuwe stunt in met een WK-finale zoals acht jaar geleden? 

Doelmannen (3): Dominik Livaković (Dinamo Zagreb/Kro), Dominik Kotarski (FC Kopenhagen/Den), Ivor Pandur (Hull City/Eng). 

Verdedigers (7): Joško Gvardiol (Manchester City/Eng), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad/Spa), Josip Šutalo (Ajax/Ned), Josip Stanišić (Bayern Munchen/Dui), Marin Pongračić (Fiorentina/Ita), Martin Erlić (FC Midtjylland/Den), Luka Vušković (Hamburg/Dui). 

Middenvelders (10): Luka Modrić (AC Milan/Ita), Mateo Kovačić (Manchester City/Eng), Mario Pašalić (Atalanta/Ita), Nikola Vlašić (Torino/Ita), Luka Sučić (Real Sociedad/Spa), Martin Baturina (Como/Ita), Kristijan Jakić (Augsburg/Dui), Petar Sučić (Inter/Ita), Nikola Moro (Bologna/Ita), Toni Fruk (Rijeka/Kro). 

Aanvallers (6): Ivan Perišić (PSV/Ned), Andrej Kramarić (Hoffenheim/Dui), Ante Budimir (Osasuna/Spa), Marco Pašalić (Orlando City/VS), Petar Musa (Dallas/VS), Igor Matanović (Freibrug/Dui)

Madonna, Shakira en K-popgroep BTS geven een optreden bij de finale van het WK. Dat heeft de organisatie van de FIFA donderdag aangekondigd op de officiële en sociale kanalen. Een optreden tijdens de finale - het zal tijdens de rust plaatsvinden - is nieuw voor het WK, maar past uiteraard in de Amerikaanse traditie - denk maar aan de grote halftime-shows tijdens de Super Bowl en dergelijke meer.

De Colombiaanse Shakira heeft dit jaar opnieuw het officiële nummer voor het WK voetbal gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Dai Dai zal vrijdag verschijnen. Ook in 2010 was ze met Waka Waka al bij de pinken tijdens het WK in Zuid-Afrika, ook in 2006 en 2014 was ze er al bij op het grootste voetbalfeest ter wereld.

Nieuw-Zeeland komt met selectie voor WK 2026

Nieuw-Zeeland is als eerste land uit de groep van de Rode Duivels met zijn selectie naar buiten gekomen. De meest in het oog springende speler is Wrexham-speler Liberato Cacace, die een verleden heeft bij STVV. Met Chris Wood en Tommy Smith zijn er een paar ervaren rotten opgenomen in de selectie van bondscoach Darren Bazeley. 

Die kijkt uit naar het WK en wil er dan ook graag staan met zijn All Blacks. "Het is een ijzersterke selectie: talentvol, spannend, ervaren en klaar om Nieuw-Zeeland trots te maken en geschiedenis te schrijven op het WK", aldus Bazeley zeer duidelijk op de webstek van de FIFA over zijn 26 namen die hij koos om onder anderen tegen de Rode Duivels te spelen.

De volledige selectie op een rijtje: 

Doelmannen

Max Crocombe, Alex Paulsen, Michael Woud

Verdedigers

Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Francis de Vries, Callan Elliot, Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Finn Surman

Middenvelders

Lachlan Bayliss, Joe Bell, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt, Ben Old, Alex Rufer, Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Ryan Thomas

Aanvallers

Kosta Barbarouses, Jesse Randall, Ben Waine, Chris Wood

 

De deelname van Iran aan het WK 2026, dat van 11 juni tot 19 juli wordt georganiseerd in de Verenigde Staten, Mexico en Canada, is bevestigd... maar blijft omgeven door heel wat diplomatieke spanningen. De Iraanse voetbalbond liet namelijk zaterdag weten dat de mannenselectie wel degelijk aanwezig zal zijn op het toernooi, maar stelt tegelijk een reeks voorwaarden aan de organiserende landen.

Diplomatieke spanningen blijven

Die stellingname komt er in een al gespannen politiek klimaat, zeker na een recent incident: Canada weigerde de voorzitter van de Iraanse bond de toegang tot het land, waardoor hij niet naar het FIFA-Congres kon. De Canadese autoriteiten motiveerden die beslissing met zijn vermeende banden met de Islamitische Revolutionaire Garde, die sinds 2024 als terroristische organisatie is aangemerkt.

In haar verklaring benadrukte de Iraanse bond dat ze wil deelnemen zonder in te boeten aan haar identiteit: ze wil de competitie spelen "zonder afstand te doen van haar overtuigingen, cultuur en principes", en herinnert eraan dat de kwalificatie sportief werd afgedwongen en niet ter discussie kan staan.

Iran wil het WK 2026 spelen, maar stelt voorwaarden

Teheran heeft tegelijk tien eisen aan de organisatoren opgelijst. Daaronder: de garantie op visa voor de volledige delegatie, respect voor de Iraanse vlag en het Iraanse volkslied, en verscherpte veiligheidsmaatregelen in luchthavens, hotels en bij de verplaatsingen naar de stadions.



Politiek reageerden de Verenigde Staten via hun minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, die verzekerde dat Iraanse spelers het Amerikaanse grondgebied mogen binnenkomen. Hij verduidelijkte wel dat bepaalde leden van de delegatie geweigerd kunnen worden als ze gelinkt zijn aan de Revolutionaire Garde, die ook door Washington als terroristische organisatie is bestempeld.

Sportief gezien wordt Iran verwacht in Tucson, Arizona, waar het tijdens het toernooi zijn basiskamp zal opslaan. De Iraniërs zitten in groep G, samen met Nieuw-Zeeland, België — dat ze op 21 juni treffen — en Egypte.

