Esperanza Pelt maakt zich klaar voor een drukke transferzomer

Pelt eindigde 13e in derde afdeling VV B. Hoofdcoach Jannick Verlinden beleefde met zijn team een moeilijk seizoen, dat uiteindelijk een goed einde kreeg met de mathematische redding na de zaak RWDM. Hij reageert opgelucht bij Het Laatste Nieuws.

"Het is een enorme geruststelling", klinkt het bij de krant. "We hadden er wel vertrouwen in dat het in orde zou komen, want regels verander je niet zomaar op het einde van een seizoen. Maar je blijft wachten op die officiële bevestiging. En die definitieve beslissing heeft een grote impact op het werk van onze sportieve cel."

"Niet voor de spelers die nog onder contract lagen, want die wilden sowieso blijven, maar vooral richting onze transfertargets was die duidelijkheid nodig", gaat Verlinden verder. "De voorbije dagen merkten we meteen het verschil: de houding van die spelers is helemaal anders. Het wordt nu een stuk makkelijker om mensen te overtuigen om naar hier te komen."

Een drukke transferzomer

Het belooft een drukke transferzomer te worden in Pelt. "Afgelopen seizoen stopten of vertrokken al heel wat spelers tijdens het seizoen en ook nu vertrekken er opnieuw verschillende jongens. Daarbij zitten ook enkele vaste waarden, zoals Sam Van Aerschot en Ruben Scheelen. Daar hebben we al op gereageerd met de komst van onder meer Jean-Michel Hoebregs van ASV Geel en Yarne Claessens van Turkse Rangers."

Ook de jeugd zal zijn rol moeten gaan spelen. "Daarnaast rekenen we op enkele jonge gasten die vorig seizoen al hun waarde bewezen hebben, aangevuld met nog wat jonge nieuwkomers. Maar we zijn zeker nog niet klaar. Er moeten nog drie à vier spelers bijkomen. Onze sportieve cel werkt daar volop aan, in nauw overleg met de technische staf."





Een zorgeloos 2026/27?

Verlinden is duidelijk richting het volgende seizoen: het behoud moet sneller veiliggesteld worden. Na een seizoen waarin het knokken was voor de redding, hopen ze op een zorgeloos 2026/27 in Pelt.