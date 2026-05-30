Het ongeziene trainerskerkhof maakt het pijnlijk duidelijk in de Jupiler Pro League

Elk seizoen is het wel een beetje hetzelfde. Meer dan in andere landen is en blijft de Belgische competitie een komen, gaan en soms zelfs terugkomen van coaches. Ondertussen zijn er met Felice Mazzu en Yannick Ferrera alweer twee coaches de deur gewezen. Het is en blijft ongezien.

Het trainerskerkhof in de Jupiler Pro League heeft ook dit seizoen zijn naam alle eer aan gedaan. En ook komende zomer zou het nog wel eens heet kunnen worden onder bepaalde schoenen, want er lijken nog een aantal beslissingen te gaan komen in die richting.

En er zijn er zelfs al een paar genomen. FCV Dender EH heeft besloten niet verder te gaan met Yannick Ferrera. Die had een optie in zijn contract dat werd gelicht bij een verlengd verblijf op het hoogste niveau, maar zover kwam het niet.

Heel wat coaches nemen afscheid deze zomer

En ook Felice Mazzu zag een einde komen aan zijn verbintenis bij OH Leuven, waar ze ondertussen onder meer lonken richting Carl Hoefkens, die ondanks een degradatie toch mag blijven bij NAC Breda - of hoe de manier van werken in Nederland toch anders lijkt te zijn.

Het waren niet de enige ploegen die de laatste weken beslissingen namen in die optiek. Zo zien we ook geen Joseph Oosting volgend seizoen bij Antwerp. De nederlagen in de Europe Play-offs waren er te veel aan en de coach zal er volgend seizoen niet meer bij zijn voor The Great Old.

Wouter Vrancken vertrekt: langstzittende coach is jaar aan boord

En ook La Louvière al laten weten dat ze deze zomer op zoek gaan naar een nieuwe coach. Zo komt er een jaar na de promotie en het jarenlange goede werk een einde aan de verbintenis met coach Taquin. De coach kwam bijna negen jaar geleden aan het roer van De Wolven.





Hij zorgde voor meerdere promoties en was zo - uiteraard - de langstzittende coach van een ploeg uit de Jupiler Pro League. Al zal hij het op het hoogste niveau dus bij één jaartje moeten gaan houden, toch andermaal veelzeggend over de beperkte levensduur van coaches in ons land.

Trainerskerkhof zonder weerga in de Jupiler Pro League

Slechts één andere coach is langer dan een jaar actief bij zijn team en dat is Wouter Vrancken bij STVV. Maar ook die vertrekt - weliswaar op eigen verzoek - binnenkort naar een andere club, vermoedelijk in het buitenland. En ook bij nieuwkomer Beveren vertrekt de coach door buitenlandse interesse.

Alle andere trainers zijn momenteel nog geen jaar actief als officiële T1 bij hun club. Fred Vanderbiest kreeg zijn kans dit seizoen bij KV Mechelen en hij staat op drie. Ook Charaï bij Westerlo mocht dit seizoen beginnen en zal het seizoen er ook uitdoen. Een post van DAZN met "guess the stat" maakte op de sociale media dan weer veel pijnlijk duidelijk: de meeste ploegen zitten aan twee of drie coaches in een seizoen, Dender had er zelfs vier.

Alle andere ploegen zijn dit seizoen al van coach weten te veranderen. Euvrard was de eerste die van Dender naar Standard trok, er was de zaak Leko, de zaak De Mil, ... Euvrard heeft ondertussen wel verlengd bij Standard.