Thibaut Courtois formeel: “We kunnen het WK winnen”

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
De Rode Duivels willen in 2026 opnieuw het hoogst haalbare uit hun WK halen. Kunnen ze nog een laatste keer stunten met (wat overblijft van) de ‘Gouden Generatie’? Thibaut Courtois liet zich alvast positief uit over de zaak.

De loting? Die zit ook deze keer mee met Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland. “Het is een meevaller, maar in 2014 hadden we het ook niet makkelijk. Tegen Algerije stonden we 0-1 achter bijvoorbeeld. Soms lijkt het makkelijk, maar het is nooit makkelijk.”

De voorbije keren was de loting in de groepsfase altijd eerder makkelijk te noemen, al gingen we er in de groepsfase van het WK 2022 uit tegen Canada, Kroatië en toernooirevelatie Marokko. Maar de echte wereldtop kwamen we nog nooit tegen in een groepsfase, mede door onze plaats op de FIFA-ranking natuurlijk ook.

Makkelijke loting? Toch maar opletten

“Elke match is zwaar. We zullen wedstrijden om 12 uur spelen, dat is een beetje een ongewoon uur. Iran is een ploeg dat het heel goed heeft gedaan in de Aziatische reeks. Er waren misschien moeilijkere landen om te loten, maar het is nooit makkelijk.”

“We mogen niet zomaar zeggen dat we al makkelijk in de volgende ronde zit. Je kan het uittekenen dat als je eerste kan worden in de groep, je twee matchen langer in Seattle kan blijven. Maar het is moeilijk te voorspellen.”

WK 2026 winnen (of misschien 2030 of 2034)? Het kan

“Je kan ook eerste worden en niet te veel moeten reizen, maar Italië kan ineens een beste derde zijn en dan moet je het ook doen. Als je zover mogelijk wil raken, moet je ook tegen de beste landen winnen. Of we ooit het WK kunnen winnen? Dat kan.”

“Twintig jaar geleden zouden de meeste mensen gezegd hebben dat we nooit de top-3 zouden halen en dat hebben we ondertussen gedaan. Kroatië heeft een finale gespeeld en een halve finale, alles is mogelijk. We hebben talenten en als mensen als Doku stappen blijven zetten …Vijf jaar geleden kon ik me dat niet inbeelden.”

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

15:30
 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

