Jan Mulder heeft duidelijke tip voor Nathan De Cat en verwijst naar ... Hans Vanaken

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Nathan De Cat lijkt deze zomer een toptransfer te gaan maken. Deels omdat hij het zelf wil, deels ook uit noodzaak bij RSC Anderlecht. Daar hebben ze geld nodig en dus heeft iedereen zich ondertussen al geroerd in de zaak. Ook Jan Mulder spreekt nu.

Nathan De Cat leek na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen al afscheid te hebben genomen van Anderlecht. Toch is een vertrek nog lang niet volledig beslist, want daarvoor moet er ook een geïnteresseerde club zijn die het juiste bedrag wil neertellen. En Anderlecht wil het onderste uit de kan halen.

Volgens Het Laatste Nieuws liggen de gesprekken over een mogelijke contractverlenging in Anderlecht nog steeds stil, waardoor er niet meer moet gedacht worden aan een contractverlenging. En dus is de vraag eerder waarheen en voor hoeveel geld hij zal vertrekken dan of hij zal vertrekken.

Het is aan Anderlecht om een gegadigde te vinden deze zomer die het nodige geld op tafel wil leggen. Daarbij wordt door paars-wit gedroom van minstens dertig miljoen euro. Nathan De Cat is volgens Transfermarkt nu 25 miljoen euro waard.

Volgens Het Laatste Nieuws is er eerder deze week meer duidelijkheid gekomen over een minimumbedrag. Onder de 25 miljoen euro is er van een verkoop van Nathan De Cat sowieso geen sprake. Op die manier weten de geïnteresseerde clubs meteen wat ze moeten doen als ze de youngster van Anderlecht in huis willen halen.



Onder meer Borussia Dortmund, RB Leipzig, Chelsea, Manchester City, Bayern München en Stuttgart horen bij de geïnteresseerden. Filip Joos had vooraf al aangegeven dat het de vraag was of De Cat beter naar een subtopper gaat, dan wel meteen naar een topper.

Ook een eventuele huurbeurt voor nog een jaartje Anderlecht werd daarbij - via pakweg het Bayern van Vincent Kompany - geopperd als mogelijke win-win-situatie. De Cat zelf lijkt echter te azen op een vertrek door de grote poort.

Er moet sowieso geld in de lade komen van Anderlecht, want Sibierski zou vier nieuwe sterkhouders in huis willen gaan halen om zo verder te bouwen aan het team. Dat liet Olivier Deschacht zich alvast ontvallen in Ongefilterd.

Rest de vraag: wat moet De Cat nu gaan doen? Als het van Jan Mulder zou afhangen, dan zou hij beter nog wat blijven bij Anderlecht. De Nederlandse analist maakt ook meteen de vergelijking met Hans Vanaken, die een geweldige carrière heeft gemaakt bij Club Brugge.

"Dortmund is niet de plek waar een 17-jarige zich meteen thuis voelt. In Brussel studeert Nathan ’s middags in Neerpede en gaat hij ’s avonds met zijn mama, operations director Annelies Debakker van de jeugdafdeling, naar huis. Ik zou hem dat nog een jaartje toewensen", aldus Mulder in HUMO.

"Nathan, blijf bij Anderlecht. Kijk naar Hans Vanaken, die voor Club Brugge heeft gekozen, inmiddels ‘Baila, baila, baila’ op de Grote Markt van Brugge zingt, in de Champions Parade het feest leidt en met de hele familie de samba danst, terwijl Hans nooit zijn horizon heeft verruimd."

Geflopte ex-Genkie zorgt voor twijfel in Engeland: "Koop Tresoldi niet"

Johan Boskamp heeft tip voor Wouter Vrancken én duidt opvolger aan

