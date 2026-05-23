RSC Anderlecht legt minimumeis voor De Cat op tafel: alle geïnteresseerde topclubs kunnen aan de slag

Het was een opvallend beeld na de thuiswedstrijd van RSC Anderlecht tegen STVV. Nathan De Cat was in tranen. Besefte hij dat het zijn laatste minuten in het Lotto Park waren geweest, ook omdat de vierde plaats een zekerheid is geworden?

Na 83 minuten kreeg De Cat samen met Verschaeren een applauswissel van het publiek. De supporters van Anderlecht gaven de twee jeugdproducten een staande ovatie, maar vooral bij De Cat kwamen de emoties bijzonder hard binnen. De middenvelder barstte in tranen uit na de wedstrijd.

Voor veel supporters leek het een duidelijk signaal: Nathan De Cat zou bezig zijn aan zijn afscheid van Anderlecht. Toch is een vertrek nog lang niet volledig beslist, want daarvoor moet er ook een geïnteresseerde club zijn die het juiste bedrag wil neertellen.

Gesprekken tussen Anderlecht en De Cat liggen stil

Volgens Het Laatste Nieuws liggen de gesprekken over een mogelijke contractverlenging in Anderlecht nog steeds stil, waardoor er niet meer moet gedacht worden aan een contractverlenging. En dus is de vraag eerder waarheen en voor hoeveel geld hij zal vertrekken dan of hij zal vertrekken.

Het is aan Anderlecht om een gegadigde te vinden deze zomer die het nodige geld op tafel wil leggen. Daarbij wordt door paars-wit gedroom van minstens dertig miljoen euro. Nathan De Cat is volgens Transfermarkt nu 25 miljoen euro waard.

Minimumbedrag voor De Cat ligt vast: 25 miljoen euro

Volgens Het Laatste Nieuws is er nu meer duidelijkheid over een minimumbedrag. Onder de 25 miljoen euro is er van een verkoop van Nathan De Cat sowieso geen sprake. Op die manier weten de geïnteresseerde clubs meteen wat ze moeten doen als ze de youngster van Anderlecht in huis willen halen.



Lees ook... Volgende week proces rond verkoop Anderlecht: 'Zoveel zwart geld dat het niet meer in kluis paste'›

Aan interesse uiteraard geen enkel gebrek. Borussia Dortmund, RB Leipzig, Chelsea, Manchester City, Bayern München en Stuttgart horen maar bij een aantal van de ploegen die er hem graag willen bij hebben. Allemaal ploegen die kapitaalkrachtig genoeg zijn om minstens 25 miljoen euro op tafel te leggen bovendien.