Toekomst Nathan De Cat? Die contractverlenging ziet er niet goed uit

Anderlecht wil Nathan De Cat liefst nog een jaartje in Brussel houden, maar dat wordt almaar moeilijker. De jonge middenvelder ligt in de smaak bij buitenlandse topclubs en ook zijn contractsituatie blijft gevoelig.

Anderlecht staat voor een drukke transferzomer, dat is zeker. Paars-wit zit met een aantal overbodige spelers of jongens die sowieso zullen vertrekken. Langs de andere kant moet de club zijn grootste talenten aan boord proberen houden.

Dan gaat het voornamelijk over Nathan De Cat. Iedereen weet dat de Brusselaars hem graag nog een jaartje houden, maar makkelijk zal dat niet worden. De 17-jarige middenvelder staat bij heel wat clubs in de belangstelling.

Toekomst van Nathan De Cat blijft groot aandachtspunt voor Anderlecht

Buitenlandse topploegen zoals Bayern München of RB Leipzig volgen zijn situatie goed op. Anderlecht zal op zijn beurt proberen om zijn contract, dat tot juni 2027 loopt, te verlengen.

Maar volgens Het Laatste Nieuws liggen die gesprekken nog steeds volledig stil, wat doet vermoeden dat er een zomerse transfer zal volgen. Paars-wit zou een bedrag rond de 30 miljoen euro willen voor zijn goudhaantje.

Momenteel zit De Cat nog met een lastige blessure, maar zijn herstel verloopt vlot. In totaal speelde hij al 47 wedstrijden bij de A-ploeg waarin hij vier doelpunten maakte en vijf assists gaf.