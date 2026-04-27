Ex-bondscoach Domenico Tedesco alweer op de keien gezet, maar hij is niet de enige

Na een nieuwe zware nederlaag op het veld van Galatasaray is Domenico Tedesco ontheven uit zijn functie als trainer van Fenerbahçe. En daar blijft het niet bij, want ook de sportief directeur en de voetbalcoördinator betalen het gelag voor de misgelopen titel van Fener, ten voordele van Gala.

"Sinds zijn aantreden heeft hij zijn ploeg snel naar zijn hand gezet. Ze spelen met hoge pressing, snelle omschakelingen, een gedisciplineerde verdediging en creatieve aanvallen. Wat anderen ook mogen zeggen, de tactische klasse van Tedesco maakt het verschil."

Die woorden kwamen nog geen drie maanden geleden van de Turkse krant "Sabah". Ze prezen de ex-bondscoach van de Rode Duivels en kersverse trainer van Fenerbahçe, die toen goed op weg was in de Turkse titelstrijd.

Maar na de uitschakeling in de Europa League tegen Nottingham volgde een reeks tegenvallende resultaten: zeven verliespunten op Galatasaray in de Super Lig en een uitschakeling in de Turkse Beker al in de achtste finales tegen Konyaspor.

Afgelopen weekend speelde Domenico Tedesco zijn laatste troef uit, maar hij ging op het veld van Galatasaray zwaar onderuit (3-0), met onder meer een doelpunt van ex-Carolo Victor Osimhen en de uitsluiting van de voormalige doelman van Manchester City, Ederson.

Maandagavond bracht Fenerbahçe het nieuws waar heel Turkije op wachtte. Domenico Tedesco heeft het niet overleefd en is ontslagen. "Overeenkomstig de beslissingen die tijdens de vergadering van onze raad van bestuur zijn genomen, zijn onze wegen gescheiden van onze trainer Domenico Tedesco en zijn technische staf."



En dat is nog niet alles bij Fener. "Er is ook beslist om afscheid te nemen van onze sportief directeur Devin Özek en onze voetbalcoördinator Berke Çelebi. We bedanken hen voor hun bijdragen aan onze club en wensen hen succes in hun verdere carrière. Onze assistent-trainer Zeki Murat Göle zal de ploeg op het veld leiden in de resterende wedstrijden van dit seizoen."