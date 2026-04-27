Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

Union SG won zondag met 1-3 van RSC Anderlecht. Een grote prestatie kon je het van de regerende kampioen niet noemen, maar de drie punten zijn wel binnen. Al liet paars-wit wel een goede indruk richting de finale van de Croky Cup.

Sardella telt zijn ploeg uit

Union SG begon sterk aan de partij en had uiteindelijk niet veel moeite met RSC Anderlecht. De zege lag uiteindelijk al in zijn definitieve plooi, doordat Sardella een heel domme rode kaart pakte en zo de terugkeer van zijn ploeg onmogelijk maakte.

Zo zorgeloos dat Union SG tot 0-2 uitliep, zo opvallend was wat er daarna allemaal afspeelde binnen de gelederen van de leider in de Champions’ Play-offs. Ook analist Peter Vandenbempt keek er van op.

Veel discussies bij Union SG

“Nog één ding viel mij op tijdens de wedstrijd. Er waren veel felle discussies achterin met Sykes, Burgess en Scherpen, en met Zorgane er ook bij”, vertelt hij in zijn analyse van het voorbije weekend bij Sporza.

Hij durft niet te zeggen wat de echte reden is. “Ik weet niet of dat erop wijst dat ze achterin minder het gevoel van controle hadden dan in andere wedstrijden, of misschien was het gewoon een manier om elkaar scherp te houden. Dat zou natuurlijk ook kunnen.”

In ieder geval was het een gemakkelijke overwinning voor de Brusselaars, maar toch betekent dit niet dat Union SG de bekerfinale al op zak heeft, zoals heel veel mensen denken. Ook Vandenbempt zit met dat gevoel.



Anderlecht put vertrouwen voor finale Croky Cup

Kennen we de winnaar van de bekerfinale? “De winnaar? Dat weet ik niet, maar de grote favoriet wel. Union is in elk opzicht op dit moment een betere ploeg dan Anderlecht, met meer individuele kwaliteit, meer métier, meer fysieke power, een stabielere defensie, een solide collectief, ... Enzovoort.”

Al zijn ze de favoriet niet, toch voelt Anderlecht dat een bekerwinst mogelijk is. “Ik kan me voorstellen dat Anderlecht moed heeft getapt uit die eerste helft, zeker het slot ervan met goed en fris combinatievoetbal, waar Union toch problemen mee had tot Sardella in de fout ging.”

Als De Cat er bij zal zijn, zoals het er nu naar uitziet, en Hazard wil op een mooie manier afscheid nemen vooraleer hij naar RC Lens vertrekt, dan is er wel iets mogelijk. “Als Union top is, wat gisteren niet het geval was, dan is het toch te hoog gegrepen. Maar goed, hoop doet leven voor Anderlecht”, besluit Vandenbempt.