Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter"

Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de 1-3-nederlaag tegen Union Saint-Gilloise hing bij Anderlecht vooral een wrang gevoel in de rangen. Coach Jérémy Taravel zag zijn ploeg immers een heel degelijke eerste helft spelen, ondanks de achterstand.

“Eigenlijk waren we beter dan Union in die eerste helft", stelde Taravel. “We speelden een goeie eerste helft, ondanks die twee doelpunten die we te makkelijk incasseren.” Volgens de coach lag het probleem vooral bij de efficiëntie en enkele individuele fouten.

Zo wees hij onder meer naar de ruimte die werd weggegeven aan Adem Zorgane. “We laten een speler als Zorgane te veel ruimte, en dat wordt afgestraft", klonk het kritisch. Toch zag Taravel ook veel positieve elementen in het spel van zijn ploeg.

“We zijn in de match blijven zitten en hebben een goed gezicht laten zien. We konden ons spel spelen, combineren tussen de linies en waren aanwezig in de duels. De intensiteit was goed", aldus de Anderlecht-coach.

Het kantelpunt kwam er met de rode kaart voor Killian Sardella. “Ik kan er niet veel over zeggen, want ik heb de beelden nog niet gezien", bleef Taravel voorzichtig in zijn oordeel over die fase.

Zelfs met tien man hield Anderlecht nog wel stand. “We hebben niet veel kansen meer weggegeven, ondanks dat we met tien stonden. Dat toont wel de organisatie en het karakter van de ploeg.”

“We misten wat frisheid na rust. Het is frustrerend na zo’n goeie eerste helft, maar ondanks de nederlaag moeten we het positieve meenemen naar de toekomst", besloot Taravel, vooral denkend aan de bekerfinale.
 

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"

Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst

Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"

Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken"

Jelle Vossen genoot van terugkeer en zege tegen La Louvière

Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

"Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen": de klik van Jérémy Doku komt op het juiste moment

STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?"

Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over 🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Canard-i Canard-i over Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter" JaKu JaKu over Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst Gambin0 Gambin0 over Spitsenprobleem bij Gent? "Tijdens de zomer kunnen we conclusies trekken" Joe Joe over 🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte FCBalto FCBalto over KAA Gent - Club Brugge: 0-2 The Flash The Flash over Anderlecht - Union SG: 1-3 PhP PhP over Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt" Agnostic front Agnostic front over Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved