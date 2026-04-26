Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter"

Na de 1-3-nederlaag tegen Union Saint-Gilloise hing bij Anderlecht vooral een wrang gevoel in de rangen. Coach Jérémy Taravel zag zijn ploeg immers een heel degelijke eerste helft spelen, ondanks de achterstand.

“Eigenlijk waren we beter dan Union in die eerste helft", stelde Taravel. “We speelden een goeie eerste helft, ondanks die twee doelpunten die we te makkelijk incasseren.” Volgens de coach lag het probleem vooral bij de efficiëntie en enkele individuele fouten.

Zo wees hij onder meer naar de ruimte die werd weggegeven aan Adem Zorgane. “We laten een speler als Zorgane te veel ruimte, en dat wordt afgestraft", klonk het kritisch. Toch zag Taravel ook veel positieve elementen in het spel van zijn ploeg.

“We zijn in de match blijven zitten en hebben een goed gezicht laten zien. We konden ons spel spelen, combineren tussen de linies en waren aanwezig in de duels. De intensiteit was goed", aldus de Anderlecht-coach.

Taravel zag Anderlecht een heel goeie eerste helft spelen

Het kantelpunt kwam er met de rode kaart voor Killian Sardella. “Ik kan er niet veel over zeggen, want ik heb de beelden nog niet gezien", bleef Taravel voorzichtig in zijn oordeel over die fase.

Zelfs met tien man hield Anderlecht nog wel stand. “We hebben niet veel kansen meer weggegeven, ondanks dat we met tien stonden. Dat toont wel de organisatie en het karakter van de ploeg.”



“We misten wat frisheid na rust. Het is frustrerend na zo’n goeie eerste helft, maar ondanks de nederlaag moeten we het positieve meenemen naar de toekomst", besloot Taravel, vooral denkend aan de bekerfinale.

