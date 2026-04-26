Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst

De nasleep van de Brusselse derby tussen RSC Anderlecht en Union Saint-Gilloise werd overschaduwd door controverse. Vooral de rode kaart voor Killian Sardella zorgde voor flink wat onvrede in het paars-witte kamp.

Sardella werd uitgesloten na een vermeende kopstoot richting Guilherme Smith, maar bij Anderlecht vonden ze die beslissing bijzonder zwaar. Doelman Colin Coosemans spaarde de arbitrage en de VAR niet in zijn reactie achteraf.

Overijverige VAR

“Killian vond zelf dat er niet echt veel aan de hand was. Een gele kaart volstond. Dat lijkt mij zeker geen clear error van de scheidsrechter om daar dan nog rood voor te geven", klonk het scherp bij Coosemans, die zich duidelijk stoorde aan de tussenkomst van VAR Bram Van Driessche. "Dit was het gevolg van een overijverige VAR."

De doelman ging zelfs nog een stap verder in zijn kritiek. “Het is niet de reden dat we verloren hebben, maar er waren vandaag een paar mensen die zich belangrijker wilden voelen dan de wedstrijd.” Een uitspraak die weinig aan de verbeelding overlaat en de frustratie bij Anderlecht perfect samenvat.

Voet naast Union gezet

Sportief gezien vond Coosemans dat zijn ploeg niet eens zo’n slechte wedstrijd speelde. “Ik denk dat we zeker geen slechte wedstrijd spelen. We konden voor een groot deel onze voet naast hen zetten, maar die eerste twee doelpunten vallen net iets te makkelijk.”

Ook Yari Verschaeren sprak na afloop over een vreemde wedstrijd. “Er zat nooit echt veel tempo in, zeker in de eerste helft. Die twee goals kwamen een beetje uit het niets. Dan krijg je die rode kaart en weet je dat het moeilijk wordt.”



Verschaeren erkende tegelijk de sterkte van Union. “Het is heel lastig om tegen hen te spelen. Soms heb je het gevoel dat je goed in de match zit, maar zij hebben de maturiteit om die onder controle te houden.”