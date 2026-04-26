Reactie Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst

De nasleep van de Brusselse derby tussen RSC Anderlecht en Union Saint-Gilloise werd overschaduwd door controverse. Vooral de rode kaart voor Killian Sardella zorgde voor flink wat onvrede in het paars-witte kamp.

Sardella werd uitgesloten na een vermeende kopstoot richting Guilherme Smith, maar bij Anderlecht vonden ze die beslissing bijzonder zwaar. Doelman Colin Coosemans spaarde de arbitrage en de VAR niet in zijn reactie achteraf.

Overijverige VAR

“Killian vond zelf dat er niet echt veel aan de hand was. Een gele kaart volstond. Dat lijkt mij zeker geen clear error van de scheidsrechter om daar dan nog rood voor te geven", klonk het scherp bij Coosemans, die zich duidelijk stoorde aan de tussenkomst van VAR Bram Van Driessche. "Dit was het gevolg van een overijverige VAR."

De doelman ging zelfs nog een stap verder in zijn kritiek. “Het is niet de reden dat we verloren hebben, maar er waren vandaag een paar mensen die zich belangrijker wilden voelen dan de wedstrijd.” Een uitspraak die weinig aan de verbeelding overlaat en de frustratie bij Anderlecht perfect samenvat.

Voet naast Union gezet

Sportief gezien vond Coosemans dat zijn ploeg niet eens zo’n slechte wedstrijd speelde. “Ik denk dat we zeker geen slechte wedstrijd spelen. We konden voor een groot deel onze voet naast hen zetten, maar die eerste twee doelpunten vallen net iets te makkelijk.”

Ook Yari Verschaeren sprak na afloop over een vreemde wedstrijd. “Er zat nooit echt veel tempo in, zeker in de eerste helft. Die twee goals kwamen een beetje uit het niets. Dan krijg je die rode kaart en weet je dat het moeilijk wordt.”

Lees ook... Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nou al twee keer! Dat mag blijkbaar"

Verschaeren erkende tegelijk de sterkte van Union. “Het is heel lastig om tegen hen te spelen. Soms heb je het gevoel dat je goed in de match zit, maar zij hebben de maturiteit om die onder controle te houden.” 

Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"

Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

Meningen lopen uiteen over kritisch KVM-publiek: "Dansen niet op tafel" vs "Liever met mooi voetbal in Play-off 2?"

Vanderbiest is streng voor spelers na verlies tegen STVV en 1 op 15: "Dat is niet oké"

"Hij drijft de tegenstander tot waanzin": Jérémy Doku maakt zelfs een rivaliserende legende helemaal gek

Zulte Waregem kent ook in eigen huis geen problemen met La Louvière en wint met ruime cijfers

Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

"Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen": de klik van Jérémy Doku komt op het juiste moment

STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?"

Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

Vincent Janssen is duidelijk over rode kaart Bayram: "Ik was verbaasd dat het eerst geel was..."

Speelt Standard sterkhouder Epolo kwijt? "Ik wil een mooi bedrag opbrengen"

LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

Winst in Gent én leidersplaats voor Ivan Leko: "Vorig jaar Union SG 28 op 30, dus ..."

STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

AS Monaco geeft 0-2-voorsprong helemaal weg: gefrustreerde Pocognoli spaart zijn ploeg niet

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

