Vanaken na zege op Gent: "We moeten ons niet fixeren op Union"

Club Brugge heeft zijn werk gedaan door met 0-2 te gaan winnen op bezoek bij AA Gent. Hans Vanaken verscheen als een gelukkige aanvoerder voor de interviews na de wedstrijd.

Aan de kant van Club Brugge wordt een zege op Gentse bodem altijd naar waarde geschat, zeker wanneer die de ploeg toelaat om voorlopig de koppositie weer over te nemen van Union Saint-Gilloise. Hans Vanaken verscheen dan ook met een glimlach op de lippen in de mixed zone.

"Het is een mooie zege. En eindelijk geen tegendoelpunt meer." De Rode Duivel weet dat die clean sheet niet onbelangrijk is. Het is pas de tweede keer dat Club de nul houdt op het Belgische toneel sinds de komst van Ivan Leko. In 18 nationale wedstrijden was tot nu toe alleen Standard er niet in geslaagd te scoren tegen Blauw-Zwart.

"Dat is een mooie bonus voor de verdediging en Nordin Jackers. We hebben gedaan wat nodig was, en op de best mogelijke manier. We gaven weinig kansen weg, op die bal op de lat na. Misschien hadden we eerder moeten afmaken, dat is het enige wat jammer is", gaat Vanaken verder.

Club zal de klus tot het einde klaren

De groep toonde de nodige reactie na de nederlaag in het Dudenpark: "Ik speel al 13 of 14 jaar de play-offs, dus ik weet hoe het werkt. Het is niet omdat je één keer verliest dat het gedaan is. Zolang we ons spel spelen en winnen, valt ons niets te verwijten. Nu is het aan Union, maar daar moeten we ons niet op fixeren".

Eén vraagteken blijft, de staat van zijn enkel: "Het is normaal dat de pijn af en toe nog eens opspeelt. Maar dat gaat snel weg, en dat is positief. Ik heb geen bijzonder probleem gehad tijdens de match. Ik ben bijna op 100%."



"De pijn is nog niet helemaal verdwenen, maar het is niet sterk genoeg om me te beletten te spelen". Dat weerhoudt hem er ook niet van om beslissend te zijn, getuige zijn assist voor Hugo Vetlesen bij de openingstreffer. De prestaties van Hans Vanaken zullen ook nu weer een bepalende factor zijn in de eindsprint.