Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

Brandon Morren
Hugo Cuypers is de voorbije weken helemaal ontploft in de MLS. De Belgische spits blijft aan de lopende band scoren bij Chicago Fire. Moet Rudi Garcia niet aan hem denken?

Spelers die zich nog in de kijker willen spelen voor het WK hebben nog maar weinig tijd over. Toch is er een Belg plots enorm veel indruk beginnen de laatste weken. Misschien moet bondscoach Rudi Garcia nog maar eens naar de Verenigde Staten reizen.

Daar speelt Hugo Cuypers de pannen van het dak met Chicago Fire. De club zit in een bijzonder goede flow en heeft dat mede te danken aan onze landgenoot. Zaterdag was hij opnieuw goed voor twee doelpunten.

Hugo Cuypers blijft maar scoren 

Chicago Fire nam het op tegen Sporting Kansas City en won met ruime cijfers: het werd 5-0. Op die manier behaalde de club vijf overwinningen in zijn laatste zes wedstrijden. Cuypers vond het net twee keer.

Hij zorgde voor de 3-0 (op aangeven van Philip Zinckernagel die overigens ook twee keer scoorde) en de 5-0. Nu staat de teller van Cuypers al op acht doelpunten in zes wedstrijden, wat geweldige cijfers blijven.

Chicago Fire speelt in de Eastern Conference van de MLS. De club staat momenteel derde met 17 punten, achter het Inter Miami van Lionel Messi en leider Nashville SC.

Major League Soccer

 Speeldag 10
Toronto FC Toronto FC 1-2 Atlanta United FC Atlanta United FC
CF Montreal CF Montreal 1-0 New York City FC New York City FC
Minnesota United Minnesota United 0-1 Los Angeles FC Los Angeles FC
Columbus Crew Columbus Crew 2-0 Philadelphia Union Philadelphia Union
FC Cincinnati FC Cincinnati 2-0 New York Red Bulls New York Red Bulls
Inter Miami CF Inter Miami CF 1-1 New England Revolution New England Revolution
D.C. United D.C. United 3-2 Orlando City Orlando City
Chicago Fire Chicago Fire 5-0 Sporting Kansas City Sporting Kansas City
Austin FC Austin FC 2-0 Houston Dynamo Houston Dynamo
St. Louis City St. Louis City 2-3 Sporting Kansas City Sporting Kansas City
Nashville SC Nashville SC 4-2 Charlotte FC Charlotte FC
San Diego Zest FC San Diego Zest FC 1-2 Portland Timbers Portland Timbers
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 3-1 Colorado Rapids Colorado Rapids
Seattle Sounders Seattle Sounders 2-1 FC Dallas FC Dallas
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 27/04 Real Salt Lake Real Salt Lake

