🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt

Mika Godts voelt zich duidelijk helemaal in zijn sas in de Eredivisie. Dat bewees hij zaterdagavond nog maar eens tegen NAC Breda van Carl Hoefkens.

Mika Godts gold vorig seizoen al als een van de revelaties van de Nederlandse competitie, maar is intussen nog een niveau hoger gaan spelen. Dit seizoen is echt dat van de definitieve doorbraak, met als beloning ook een eerste — al even verwachte — selectie bij de Rode Duivels.

En dat is niet onlogisch, want de 20-jarige Limburger valt niet meer te negeren. In 28 competitiewedstrijden heeft hij inmiddels al die felbegeerde dubbele dubbele cijfers te pakken: zowel qua doelpunten als assists.

Met intussen 15 goals en 10 assists deed Godts zijn statistieken tegen NAC opnieuw stijgen. Maar meer nog dan zijn assist na twintig minuten, is het vooral zijn heerlijke actie vlak voor de rust die overal opduikt.

Na een counter vanaf de middellijn nam het voormalige toptalent rustig de tijd om elk van de drie achtervolgende verdedigers meermaals uit te spelen, daarna ook nog de doelman te omzeilen, om vervolgens in het lege doel binnen te tikken.

Een echt meesterwerk, waarmee hij zelfs Kasper Dolberg op de bank aan het lachen kreeg. Voor Carl Hoefkens was het dan weer een pak minder goed nieuws: zijn ploeg, waar Denis Odoi en Kamal Sowah in de basis stonden en Brahim Ghalidi later nog inviel, blijft voorlaatste.

Meer nieuws

Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax

09:30
'Club Brugge denkt aan Italiaanse verdediger met waarde van 10 miljoen euro'

11:00
Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

09:45
Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

09:01
Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk

08:20
Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

20
"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

Jeugdproduct Beerschot en Beveren maakt indruk bij STVV: "Wees maar zeker dat je daar zou passen"

23:30
Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

23:00
Vertonghen schept voor eens en altijd duidelijkheid over clash met Eden Hazard op WK

22:30
Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

15
🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

1
"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

21:00
Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

20:13
Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

Opvallende transfer uit JPL voor Club Brugge? "Waarom zou hij daar niet passen?"

🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven

20:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

19:00
Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

Warleson wordt verrast door vrouw en kinderen: "Ze had nochtans iets anders gezegd"

"Hem niet onderschatten": Frank Boeckx waarschuwt voor het 'geniepige' in David Hubert

19:30
'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

'Daar is de volgende versterking: Anderlecht moet miljoenen betalen voor flankspeler'

6
"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

1
Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

2
Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

1
'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

5
Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

14
'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

16:00
Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

25/04
Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

14:30
Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

1
Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

 Speeldag 31
Telstar Telstar 4-1 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
PSV PSV 6-1 Zwolle Zwolle
Feyenoord Feyenoord 3-1 FC Groningen FC Groningen
Heerenveen Heerenveen 2-1 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
NAC NAC 0-2 Ajax Ajax
FC Twente FC Twente 1-1 NEC NEC
Excelsior Excelsior 12:15 Utrecht Utrecht
Heracles Heracles 14:30 FC Volendam FC Volendam

