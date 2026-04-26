🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt

Mika Godts voelt zich duidelijk helemaal in zijn sas in de Eredivisie. Dat bewees hij zaterdagavond nog maar eens tegen NAC Breda van Carl Hoefkens.

Mika Godts gold vorig seizoen al als een van de revelaties van de Nederlandse competitie, maar is intussen nog een niveau hoger gaan spelen. Dit seizoen is echt dat van de definitieve doorbraak, met als beloning ook een eerste — al even verwachte — selectie bij de Rode Duivels.

En dat is niet onlogisch, want de 20-jarige Limburger valt niet meer te negeren. In 28 competitiewedstrijden heeft hij inmiddels al die felbegeerde dubbele dubbele cijfers te pakken: zowel qua doelpunten als assists.

Godts steelt de show

Met intussen 15 goals en 10 assists deed Godts zijn statistieken tegen NAC opnieuw stijgen. Maar meer nog dan zijn assist na twintig minuten, is het vooral zijn heerlijke actie vlak voor de rust die overal opduikt.

Na een counter vanaf de middellijn nam het voormalige toptalent rustig de tijd om elk van de drie achtervolgende verdedigers meermaals uit te spelen, daarna ook nog de doelman te omzeilen, om vervolgens in het lege doel binnen te tikken.

Een echt meesterwerk, waarmee hij zelfs Kasper Dolberg op de bank aan het lachen kreeg. Voor Carl Hoefkens was het dan weer een pak minder goed nieuws: zijn ploeg, waar Denis Odoi en Kamal Sowah in de basis stonden en Brahim Ghalidi later nog inviel, blijft voorlaatste.