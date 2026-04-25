Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak

Geen spoor van Amadou Onana deze zaterdag in de wedstrijd van Aston Villa op het veld van Fulham. Unai Emery verklaarde zijn afwezigheid. Het zou gaan om een lichte blessure, maar de timing is met het WK steeds dichterbij komende wel niet ideaal.

Aston Villa trok deze zaterdag in de vroege namiddag naar Fulham, in het kader van de 34e speeldag in de Premier League. Een belangrijke wedstrijd was het voor The Villans, die in de buurt van Manchester United en de top drie willen blijven.

Maar die cruciale verplaatsing gebeurde zonder Amadou Onana. De Belg ontbrak namelijk in de selectie van Aston Villa. Unai Emery, de trainer van de club uit Birmingham, gaf uitleg: Onana voelde vrijdag op training pijn.

Er werd dus geen enkel risico genomen en Amadou Onana reisde niet mee naar Londen voor het duel met Fulham. Het is nu afwachten op een uitgebreider medisch verdict, in de hoop dat de Rode Duivel geen ernstigere blessure heeft opgelopen.

Dit seizoen is Onana een vaste waarde bij de Villains, met 24 competitiewedstrijden en twee doelpunten. Helaas is het niet de eerste keer dat de Belg met fysieke problemen kampt: hij miste al 8 Premier League-wedstrijden door verschillende spierblessures - en dat werden er nu dus 9.



Wat de andere Belgen betreft: Youri Tielemans stond aan de aftrap op het middenveld bij Aston Villa, terwijl Timothy Castagne ook in de basis stond bij Fulham, als rechtsback. Dat zijn dan weer hoopgevende punten. Fulham won het duel met 1-0.