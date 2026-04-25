Aernout Van Lindt
| 2 reacties
Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Geen spoor van Amadou Onana deze zaterdag in de wedstrijd van Aston Villa op het veld van Fulham. Unai Emery verklaarde zijn afwezigheid. Het zou gaan om een lichte blessure, maar de timing is met het WK steeds dichterbij komende wel niet ideaal.

Aston Villa trok deze zaterdag in de vroege namiddag naar Fulham, in het kader van de 34e speeldag in de Premier League. Een belangrijke wedstrijd was het voor The Villans, die in de buurt van Manchester United en de top drie willen blijven.

Maar die cruciale verplaatsing gebeurde zonder Amadou Onana. De Belg ontbrak namelijk in de selectie van Aston Villa. Unai Emery, de trainer van de club uit Birmingham, gaf uitleg: Onana voelde vrijdag op training pijn.

Er werd dus geen enkel risico genomen en Amadou Onana reisde niet mee naar Londen voor het duel met Fulham. Het is nu afwachten op een uitgebreider medisch verdict, in de hoop dat de Rode Duivel geen ernstigere blessure heeft opgelopen.

Amadou Onana geblesseerd: hoelang is hij out?

Dit seizoen is Onana een vaste waarde bij de Villains, met 24 competitiewedstrijden en twee doelpunten. Helaas is het niet de eerste keer dat de Belg met fysieke problemen kampt: hij miste al 8 Premier League-wedstrijden door verschillende spierblessures - en dat werden er nu dus 9.


Wat de andere Belgen betreft: Youri Tielemans stond aan de aftrap op het middenveld bij Aston Villa, terwijl Timothy Castagne ook in de basis stond bij Fulham, als rechtsback. Dat zijn dan weer hoopgevende punten. Fulham won het duel met 1-0.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Aston Villa
België
Amadou Onana

Meer nieuws

LIVE: Genk laat vroege voorsprong liggen en krijgt daarna ook geen penalty

"Het is angstaanjagend": Deschacht ziet veel werk voor Anderlecht, maar topper dichter bij terugkeer

Zware domper: hij droomt van het WK, maar Rode Duivel valt na halfuur uit

Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..."

3
'Absolute jackpot komt steeds dichterbij voor KRC Genk'

Rode Duivel moet op zoek naar een nieuwe club

'Club Brugge mikt hoog en wil international voor ettelijke miljoenen losweken bij Ajax'

3
Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is

1
Maanden niet betaald: ex-speler Standard, Genk, Gent en Charleroi terug naar België?

Barcelona wil toptalent wegplukken bij Club Brugge: stand van zaken

Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer

1
Stijn Stijnen spreekt over de druk op Ivan Leko: "Iedereen weet dat van Bart Verhaeghe"

2
Model, reporter, ... Nieuwe STVV-host combineert vijf jobs: "Zo zijn ze bij mij terechtgekomen"

Hoe hou je het dodelijke wapen van Union af? Ex-publiekslieveling geeft het antwoord

Patrick Goots is onder de indruk van JPL-spits: "Een jongere versie van Vincent Janssen"

1
"Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto

12
Franky Van der Elst fronst wenkbrauwen bij Ivan Leko: "Ik kon dat niet goed plaatsen"

7
Kampioen en daarna alsnog naar Belgisch profvoetbal? Sam Kerkhofs windt er geen doekjes om

De waanzinnige droom van Italië: Squadra Azzurra wil deze absolute toptrainer

Kasper Dolberg (ex-Anderlecht) bleek een miscast van Ajax: Deense spits mag alweer vertrekken

Bayern-speler viel in slaap tijdens teammeeting: dit is hoe Vincent Kompany daarop reageerde

Boskamp spaart Anderlecht niet na veelbesproken actie van Keisuke Goto

2
Alsof Zulte Waregem kampioen zou worden: promovendus kan zaterdag landstitel veroveren in Europa

KV Mechelen komt met leuk nieuws: contract tot 2028 voor ex-talent van Anderlecht

1
Kevin De Bruyne reageert na sterke prestatie en komt terug op eerdere kritiek

Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen

8
Kevin De Bruyne legt critici het zwijgen op met glansprestatie bij Napoli

Antonio Conte haalt hard uit naar Romelu Lukaku na opvallend bezoek: "Doet me echt pijn"

Uithaal naar Augustinsson en Coosemans nadat ze Goto terecht wijzen

1
Boskamp heeft geen greintje medeleven met Leko: "Hasi heeft dat ook"

Cercle zet Warleson in bloemetjes en licht zijn contract (en o ja, er werd gewonnen van Dender)

3
"Jammer dat je van zo ver bent gekomen": Kompany wimpelt journalist met brede smile af

1
Na verwijten aan het adres van Vinicius: Prestianni kent zijn straf

3
Analist haalt Thorgan Hazard door het slijk nu duidelijk is dat hij vertrekt

7
Coach Messoudi waarschuwt spelers, maar ook de fans voor terugwedstrijd tegen Patro Eisden

6

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 34
Brighton Brighton 3-0 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 0-1 Manchester City Manchester City
Bournemouth Bournemouth 2-2 Leeds United Leeds United
Sunderland Sunderland 0-5 Nottingham Forest Nottingham Forest
Fulham Fulham 1-0 Aston Villa Aston Villa
Wolverhampton Wolverhampton 0-1 Tottenham Tottenham
Liverpool FC Liverpool FC 3-1 Crystal Palace Crystal Palace
West Ham Utd West Ham Utd 2-1 Everton Everton
Arsenal Arsenal 1-0 Newcastle United Newcastle United
Manchester United Manchester United 27/04 Brentford Brentford

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Jan Mulder gunt Union titel en haalt uit naar Club Brugge: "Wat ze met Hayen en Leko hebben gedaan ..." Standard 2.0 Standard 2.0 over KRC Genk - Standard: 0-0 patje teppers patje teppers over Er wordt aan de mouw getrokken van speler Essevee, die zeer duidelijk is over deze transferzomer VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Licentiecommissie beslist: voor twee clubs ziet het er wel héél vies uit, want zelfs geen amateurlicentie Bemmer Bemmer over "Voetballes in eerste helft aan Anderlecht": Deschacht met lof voor STVV, maar ook prikje naar Goto PhP PhP over Oosting ziet Antwerp opnieuw dichter bij zijn eigen ideeën komen Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is Geert66 Geert66 over 🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto Charly Charly over Het zal toch geen waar zijn? Geen spoor van Rode Duivel, coach laat zich uit over de zaak Goro Goro over OH Leuven - Charleroi: 0-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved