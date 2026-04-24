Ivan Leko geeft woordje uitleg over zijn norse houding na zege tegen Mechelen

Leko was kort van stof

6-1 won Club Brugge tegen KV Mechelen, maar Ivan Leko was op de persconferentie achteraf bijzonder nors en kort tegen alles en iedereen. Er zat hem duidelijk wat dwars.

Volgens Marc Degryse gaat het over de inmenging van alles en iedereen binnen het team van Leko. De trainer kwam vandaag, op zijn persmoment als vooruitblik op het duel tegen Gent, met een woordje uitleg over de situatie.

Waarom hij zo kort van stof was? “Waarom? Omdat we opnieuw twee gezichten toonden”, citeert Gazet van Antwerpen hem. “Ik was erg teleurgesteld na die slechte eerste helft. Onze tweede helft was stukken beter, maar dat negatieve gevoel bleef vooral hangen na de match. Ik ben iemand die zegt wat ik voel.”

De match van het weekend, verloren op bezoek bij Union SG, zat daar ongetwijfeld ook voor iets tussen. “Na de match was ik ontgoocheld genoeg in mezelf. Jullie mogen een mening hebben over bepaalde keuzes of de tactiek: dat is jullie job. Zolang het maar niet persoonlijk wordt.”

Warme ontvangst in Gent

Leko blikte ook vooruit naar de match in Gent, die ongetwijfeld bijzonder wordt, al doet zijn terugkeer de fans van de Buffalo's duidelijk niet veel, zo bleek ondertussen al.



“Het wordt een mooie partij met een warm ontvangst”, besloot Leko. “Veel power, intensiteit, grinta: dat verwacht ik. Maar ik besef ook dat we dit seizoen een ander team zijn op verplaatsing. Hoe dat komt? Geen idee, maar we krijgen moeilijk 90 minuten een constante in onze prestatie.”