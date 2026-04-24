Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
RSC Anderlecht slaagde er tegen STVV niet in om te scoren. Ondanks verschillende opties blijft paars-wit duidelijk de markt afschuimen op zoek naar offensieve versterking.

Anderlecht volgt Lorent Tolaj

RSC Anderlecht blijft op de transfermarkt op zoek naar geschikte profielen om de ploeg te versterken. Want offensief loopt het ook dit seizoen niet zoals ze het graag zouden willen zien, ondanks veel potentieel op papier.

Volgens Engelse media heeft RSC Anderlecht nu zijn pijlen gericht op Lorent Tolaj. De Zwitserse spits van 24 kaar komt op dit moment uit voor Plymouth Argyle. Die ploeg komt uit in League One, zeg maar de Engelse derde klasse.

Hij kreeg zijn opleiding bij Sion en Brighton en zou een goed profiel zijn voor Anderlecht. Hij scoorde dit seizoen 20 keer, maar zou ook als aangever het nodige potentieel geven. Dit seizoen deelde hij vijf assists uit.

Stevige transfersom

Bij zijn Engelse club ligt hij nog tot 2029 onder contract. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 500.000 euro, maar de vraagprijs zou vele keren hoger liggen, wat hem uiteindelijk toch een dure vogel maakt.


Tolaj speelde eerder al voor de nationale U19. In vier wedstrijden scoorde hij toen acht keer. Ook Stoke City, Norwich City, Swansea City, FC Kopenhagen en Celtic Glasgow zijn geïnteresseerd in de spits.

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/04: tolaj

Mentale voordeel weer bij Club Brugge? Dit denkt Van De Perre ervan

"Wij zijn Anderlecht, geen klein ploegje": Adriano Bertaccini slaat met de vuist op tafel

"Hebben ze spijt?": Vanwesemael duidelijk na zege tegen Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck vindt het, maar krijgt Union daadwerkelijk te weinig respect? Analyse

🎥 Pure provocatie? Vrancken zegt wat hij vindt van gedrag van Goto

Jan Vertonghen is bijzonder streng: "Veel spelers denken dat"

'Opvallende nieuwe verdediger in beeld bij RSC Anderlecht'

Geen bekerfinale op televisie: dit bedrag wou DAZN opstrijken

Ex-topschutter JPL zet de deur wagenwijd open voor... Standard: "Ja, dat zou ik wel willen"

Brecht Dejaegere weigert aanbieding van... Club Brugge

🎥 Goto geeft Anderlecht een duidelijk antwoord over zijn toekomst na uitbundige viering

Jason van Duiven scoort voor Lommel, maar is veel blijer met wat anders

Opmerkelijk! Trainers die promoveren naar JPL nog altijd niet zeker van aan te blijven

Twee doelpunten die bijna 100% made in de Pro League zijn: Bayern kent zijn tegenstander in de bekerfinale

Warme ontvangst voor Ivan Leko? Zo zien de fans van KAA Gent het

Bye bye Anderlecht: 'Thorgan Hazard heeft nieuwe club gevonden'

📷 Voetbalicoon moet drie jaar naar de cel voor verkrachting

Dominant STVV neemt scalp van zwak Anderlecht en behoudt derde plaats

Ondanks late gelijkmaker van Beerschot: Patro spreekt klare taal voor terugmatch

The Roef is on fire (en deze tien mogen er ook bij!)

Transfernieuws en Transfergeruchten 23/04: Seys - Mbemba Mangulu

'Ploeg uit Premier League aast op Godts: in dit geval stemt Ajax in'

Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel

'Club Brugge wil Seys niet kwijt, maar plakt wel transfersom op zijn hoofd'

Degryse denkt te weten waarom Leko niet te genieten is

De metamorfose werkt bij Bertaccini: "Die zie je niet meer terug"

Wie zette een eerste stap naar de JPL? Dit zijn de uitslagen uit de Promotion Play-offs

📷 Van 200.000 tot 3,5 miljoen euro: Standard verlengt contract van steunpilaar in de verdediging

Italiaans minister spreekt klare taal om alsnog af te reizen naar het WK

📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'

Reglementen gedoe rond een lidwoord? "Pro League langs alle kanten beschermd en dat moet stoppen"

Jonge Duivel en ex-Anderlecht-speler maakt zijn profdebuut in de MLS tegen René Weiler

Wie verwacht Dender in barrages: Club Luik, Patro, Beerschot of Lommel?

Sportief directeur van Beerschot wil één ding kwijt over de arbitrage in 1B

Ex-Rode Duivel Steven Defour krijgt opnieuw straf van politierechtbank na 13 keer dezelfde overtreding

