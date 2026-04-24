Eindelijk de ideale match? 'Anderlecht volgt spits uit... derde klasse'

RSC Anderlecht slaagde er tegen STVV niet in om te scoren. Ondanks verschillende opties blijft paars-wit duidelijk de markt afschuimen op zoek naar offensieve versterking.

Anderlecht volgt Lorent Tolaj

RSC Anderlecht blijft op de transfermarkt op zoek naar geschikte profielen om de ploeg te versterken. Want offensief loopt het ook dit seizoen niet zoals ze het graag zouden willen zien, ondanks veel potentieel op papier.

Volgens Engelse media heeft RSC Anderlecht nu zijn pijlen gericht op Lorent Tolaj. De Zwitserse spits van 24 kaar komt op dit moment uit voor Plymouth Argyle. Die ploeg komt uit in League One, zeg maar de Engelse derde klasse.

Hij kreeg zijn opleiding bij Sion en Brighton en zou een goed profiel zijn voor Anderlecht. Hij scoorde dit seizoen 20 keer, maar zou ook als aangever het nodige potentieel geven. Dit seizoen deelde hij vijf assists uit.

Stevige transfersom

Bij zijn Engelse club ligt hij nog tot 2029 onder contract. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 500.000 euro, maar de vraagprijs zou vele keren hoger liggen, wat hem uiteindelijk toch een dure vogel maakt.



Tolaj speelde eerder al voor de nationale U19. In vier wedstrijden scoorde hij toen acht keer. Ook Stoke City, Norwich City, Swansea City, FC Kopenhagen en Celtic Glasgow zijn geïnteresseerd in de spits.