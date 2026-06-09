Jackpot voor Zulte Waregem: 'KRC Genk betaalt dit stevige bedrag voor Erenbjerg'

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KRC Genk pakte dit seizoen naast Europees voetbal. Dat strookt uiteraard niet met de grote ambities die ze hebben in Limburg. Volgend seizoen moet het er wel op zijn voor Nicky Hayen en co. Daarvoor zal er geïnvesteerd worden in de ploeg.