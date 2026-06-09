Grote zorgen om Bart Verbruggen (ex-Anderlecht): Oranje heeft er plots een nieuw probleem bij richting WK

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Nederland trekt met zorgen richting het WK. Oranje won pas diep in blessuretijd van Oezbekistan, maar Ronald Koeman zag opnieuw te weinig efficiëntie voor doel en ergerde zich ook aan de arbitrage.