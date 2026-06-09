Grote zorgen om Bart Verbruggen (ex-Anderlecht): Oranje heeft er plots een nieuw probleem bij richting WK
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Nederland trekt met zorgen richting het WK. Oranje won pas diep in blessuretijd van Oezbekistan, maar Ronald Koeman zag opnieuw te weinig efficiëntie voor doel en ergerde zich ook aan de arbitrage.
Ook zorgen om Bart Verbruggen bij Oranje (ex-Anderlecht)
Nederland heeft naast de moeizame zege tegen Oezbekistan ook zorgen over Bart Verbruggen. De voormalige doelman van Anderlecht moest geblesseerd naar de kant na een onhandige actie van een Oezbeekse aanvaller. Verbruggen kreeg een stevige tik op zijn heup en kon de wedstrijd niet voortzetten.
Met het WK vlak voor de deur is dat uiteraard geen geruststellend nieuws voor Oranje. Verbruggen is normaal gezien de eerste doelman van Nederland en dus wordt zijn situatie de komende uren nauw opgevolgd. Bondscoach Ronald Koeman kon na afloop nog geen duidelijkheid geven over de ernst van de blessure. "Dat is afwachten. Hij heeft een tik op zijn heup gehad, dat is pijnlijk. Vaak is het zo dat je de volgende dag moet afwachten hoe het dan is", zei Koeman bij De Telegraaf.
Nederland trekt met zorgen richting het WK. Oranje won pas diep in blessuretijd van Oezbekistan, maar Ronald Koeman zag opnieuw te weinig efficiëntie voor doel en ergerde zich ook aan de arbitrage.
Nederland heeft het moeilijk in aanloop naar het WK. Oranje kon zijn allerlaatste oefenwedstrijd voor het grote tornooi maar net goed afsluiten. Onze noorderburen wonnen met 2-1 tegen Oezbekistan in New York, waar geen publiek was.
Nederland ontsnapt pas diep in blessuretijd tegen Oezbekistan
Na een halfuur spelen zette Cody Gakpo zijn land op voorsprong vanop de stip. In de blessuretijd maakten de Oezbeken nog gelijk na een doelpunt van Igor Sergeev. Pas in minuut 90+8 konden de Nederlanders het verschil maken na een strafschopdoelpunt van, opnieuw, Gakpo. Met de hakken over sloot.
Bondscoach Ronald Koeman was vooral niet gelukkig met het offensieve deel. "We moeten dingen verbeteren en als ik iets moet aanduiden, dan is dat doelpunten maken", sprak hij duidelijk tegenover De Telegraaf. "We spelen twee wedstrijden waarin we maar twee goals uit een penalty maken."
Koeman ziet groot probleem richting WK
"Die moet je natuurlijk ook maken, maar in die wedstrijden hebben we drie, vier grote kansen laten liggen, die we echt moeten maken", gaat de Nederlander verder. "Dat geeft wel een beetje hoofdpijn. Ook waren er momenten dat het net niet snel genoeg is of niet de juiste afstemming. Dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden."
En of het ondermaats was. In het eerste oefenduel van deze voorbereiding verloor Oranje met 0-1 van Algerije. Eind maart won het nog met 2-1 van Noorwegen voor er 1-1 gelijkgespeeld werd tegen Ecuador. Op het Wereldkampioenschap zal het toch beter moeten, net als de arbitrage volgens Koeman. Die was het niet eens met een rode kaart die aan Guus Til werd gegeven.
"De rode kaart is echt onbegrijpelijk", besluit Koeman. "Iets wat niet bewust hands is. Daar een rode kaart voor geven. Als dat het niveau van de scheidsrechters op het WK is, dan gaan we nog lachen."
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