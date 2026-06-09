Toptransfer in de maak? Lucas Stassin steeds dichter bij Europese landskampioen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Toptransfer in de maak? Lucas Stassin steeds dichter bij Europese landskampioen
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Lucas Stassin lijkt deze zomer op weg naar een grote transfer. Saint-Étienne hield hem vorig jaar nog tegen, maar na een nieuw seizoen in Ligue 2 lonkt nu een stap hogerop.

Het wordt deze zomer nog heet voor Lucas Stassin. De Belgische spits is niet mee naar het WK met de Rode Duivels en heeft dat vooral aan zijn club te danken. Bondscoach Rudi Garcia wil liever geen spelers meenemen die niet op het hoogste niveau spelen, terwijl Saint-Étienne hem afgelopen zomer absoluut niet wou laten vertrekken.

Stassin kan Ligue 2 deze zomer achter zich laten

De Franse tweedeklasser weigerde zelfs een bod van 25 miljoen euro. Stassin moest hen zo snel mogelijk weer mee naar de Ligue 1 brengen. Uiteindelijk slaagden hij en zijn ploegmaats daar niet in. ASSE speelt ook volgend seizoen in de Ligue 2, maar naar alle waarschijnlijkheid zonder Stassin.

Hij zou deze zomer namelijk een mooie transfer kunnen versieren. In de Ligue 2 bleef hij immers bijzonder veel indruk maken, wat ook in het buitenland niet onopgemerkt is voorbijgegaan. Volgens Het Nieuwsblad lopen er momenteel gesprekken met FC Porto.

Er zijn nog geïnteresseerde clubs, maar de Portugese landskampioen lijkt het meest concreet te zijn op dit moment. De onderhandelingen met Porto verlopen prima. De makelaar van Stassin was de afgelopen dagen zelfs in het Noorden van Portugal, zonder een akkoord te realiseren.

Belgische spits zoekt hoger podium na sterk seizoen

Het zou voor Stassin een eerste écht grote kans zijn om zich aan de wereld te tonen. Dat de spits veel kwaliteiten heeft, is zeker. Alleen kreeg hij voorlopig nog geen al te grote podia. Bij Anderlecht mocht hij vertrekken en nadien kwam Stassin bij Westerlo terecht, waar de spits een zeer succesvolle periode kende vooraleer hij naar de Franse tweede klasse trok.

Afgelopen seizoen speelde Stassin 31 wedstrijden in de Ligue 1 waarin hij goed was voor 11 doelpunten en 8 assists. Hij werd op 1 april ook Belgisch international door in te vallen tegen Mexico. Als hij een transfer naar het hoogste niveau versiert, maakt hij ook veel meer kans om vaker Rode Duivel te zijn.

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