OFFICIEEL: KAA Gent haalt 20-jarige Engelse spits binnen, dit zijn de details

KAA Gent heeft zijn U23-ploeg versterkt met Jemiah Khan Umolu. De 20-jarige Engelse spits met Nigeriaanse roots komt over van Crystal Palace, nadat hij tijdens een testperiode de sportieve staf kon overtuigen.

KAA Gent heeft zich versterkt met Jemiah Khan Umolu. De 20-jarige aanvaller sluit aan bij Jong KAA Gent en krijgt bij de Buffalo's de kans om zich verder te ontwikkelen. De club maakte zijn komst officieel bekend via de eigen kanalen.

KAA Gent haalt aanvaller weg bij Crystal Palace

Umolu is een Engelse spits met Nigeriaanse roots. Hij genoot zijn opleiding bij West Ham United en maakte nadien de overstap naar Crystal Palace. Daar was hij de voorbije twee seizoenen actief bij de U21-werking van de Londense club.

De aanvaller kwam de voorbije maanden ook elders aan spelen toe. In januari 2025 werd hij door Crystal Palace uitgeleend aan Port Vale. In augustus 2025 volgde een nieuwe uitleenbeurt, dit keer aan Bromley. In januari 2026 keerde Umolu terug naar Crystal Palace, maar nu kiest hij dus voor een nieuwe stap in België.

Umolu overtuigt tijdens testperiode in Gent

Bij KAA Gent moest Umolu zich niet zomaar op basis van zijn verleden bewijzen. De aanvaller werkte eerst een testperiode van drie weken af bij Jong KAA Gent. Tijdens die periode kon hij kennismaken met de club, de faciliteiten en de manier van werken binnen de Gentse U23.

Die proefperiode viel uiteindelijk positief uit. Umolu wist de sportieve staf te overtuigen en krijgt nu definitief zijn kans bij Jong KAA Gent. Daar moet hij minuten maken, ervaring opdoen en tonen dat hij op termijn misschien ook hogerop kan mikken.





Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 75.000 euro. Voor KAA Gent past zijn komst binnen de bredere werking rond Jong KAA Gent, waar jonge spelers de kans krijgen om stappen te zetten in een competitieve omgeving. Voor Umolu wordt het zijn eerste avontuur buiten Engeland. Na passages bij West Ham, Crystal Palace, Port Vale en Bromley kiest hij nu voor blauw-wit.