Opmerkelijk: Maarten Vandevoordt wordt bij Rode Duivels vervangen door buitenlandse doelman

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opmerkelijk: Maarten Vandevoordt wordt bij Rode Duivels vervangen door buitenlandse doelman
Foto: © photonews

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Maarten Vandevoordt gaat uiteindelijk toch niet mee met de Rode Duivels naar het WK 2026. In zijn rol als vierde doelman, vooral belangrijk voor de trainingen, wordt hij vervangen door een doelman van Seattle Sounders.

De Rode Duivels zijn maandag met een selectie van 26 spelers naar Seattle vertrokken voor het WK 2026. Die groep bestaat uit 23 veldspelers en drie doelmannen: Thibaut Courtois, Senne Lammens en Mike Penders.

Normaal zou onze nationale ploeg ook een vierde doelman meenemen. Maarten Vandevoordt stond niet op de officiële lijst die aan de UEFA werd bezorgd, maar zou wel helpen tijdens de trainingen. RB Leipzig stond daar echter weigerachtig tegenover. De Duitse club vreesde voor een blessure of onnodige vermoeidheid bij zijn doelman, die intussen titularis is geworden.

Vandevoordt was vlak voor het grote vertrek nog aanwezig in Tubeke, maar nam dit weekend afscheid van de Rode Duivels. In de Verenigde Staten krijgt de groep uiteindelijk wel een vervanger, al wordt dat geen Belgische doelman.

Reservedoelman van Seattle Sounders sluit aan bij Rode Duivels

Volgens Het Laatste Nieuws zal een doelman van Seattle Sounders, de MLS-club uit de stad waar de Duivels verblijven, de groep keepers van Rudi Garcia en zijn staf komen versterken. 


Het zou meer dan waarschijnlijk gaan om Stefan Frei. De 40-jarige doelman kwam in 2013 over van Toronto naar Seattle. De in Zwitserland geboren Amerikaan speelde in zijn carrière al bijna 500 wedstrijden in de MLS en ook een dertigtal duels in de CONCACAF Champions League, waaronder de heen- en terugwedstrijden in de achtste en kwartfinales tussen maart en april. Een bijzonder ervaren profiel dus.

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