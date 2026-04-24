Lars Friis heeft duidelijke boodschap voor spelers van Cercle Brugge

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Foto: © photonews

Cercle Brugge speelt op de vierde speeldag van de playdowns tegen Dender. Trainer Lars Friss verwacht ondanks alles toch een heel moeilijke wedstrijd.

Cercle tegen Dender

Lars Friis is ervan overtuigd dat hij ook nu de beslissing al gevallen is in de Relegation Play-offs een moeilijke wedstrijd zal beleven tegen het veroordeelde Dender.

“Dender zal niet van hun speelstijl afwijken", klinkt het op de website van de Vereniging. “Ze blijven een stugge ploeg. In de heenwedstrijd kraakten we pas na de rust hun code, dus ik verwacht een lastige wedstrijd.”

Cercle toonde zich in de heenwedstrijd zeer vaak op stilstaande fases en dat is volgens Friss helemaal geen toeval. “Jimmy (De Wulf) en Wouter (Biebauw) werken keihard op onze stilstaande fases. Het was een kwestie van tijd tot we op die manier konden scoren.”

Friis wil niet dat zijn ploeg op zijn lauweren rust. De bedoeling is dan ook heel erg duidelijk, zo gaat de trainer verder. “We willen nog zoveel mogelijk winnen én goed blijven trainen.”

Richting volgend seizoen

Dit moet al een opstapje worden naar volgend seizoen. “We willen een winning-mindset creëren, want we kijken ook al naar volgend seizoen. De resterende wedstrijden benaderen we dus gewoon zoals alle andere.”

Het was voor Cercle Brugge een korte trainingsweek, maar Friis liet weten dat hij duidelijk tevreden was over hetgeen hij op het veld te zien kreeg, zo besloot hij zijn vooruitblik op de wedstrijd tegen Dender.

Volg Cercle Brugge - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Play-off 3

 Speeldag 4
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 La Louvière La Louvière

