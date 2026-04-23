Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
📷 'Vorige zomer was hij nog veel te duur: nu toch grote terugkeer bij Anderlecht?'
Een jaar geleden was Chancel Mbemba in beeld bij RSC Anderlecht. Besnik Hasi liet toen vallen dat de verdediger te hoge eisen had, maar nu zou een terugkeer toch weer in de maak zijn als we transferjournalist Sacha Tavolieri mogen geloven.

In 2015 streek RSC Anderlecht 12 miljoen euro op toen Chancel Mbemba richting Newcastle trok. Vorig jaar werd er al gesproken over een mogelijke terugkeer, maar dat gebeurde toen niet.

De speler, die ooit een marktwaarde van 20 miljoen euro had, is ondertussen 31 jaar oud en zag zijn marktwaarde dalen naar 2,5 miljoen. Hij is nu einde contract bij het Franse Lille.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri hebben er recent gesprekken plaatsgevonden tussen RSC Anderlecht en de entourage van de Congolees. Hij werd ook geregeld gescout bij Lille.

Beslissing na het WK

Brussel ziet Mbemba zeker wel zitten, maar volgens Tavolieri zou hij pas na het WK van deze zomer een beslissing willen nemen over zijn toekomst.

Vorig jaar werd geen deal gesloten, zo liet Besnik Hasi weten, omdat de speler te hoge eisen had. Het is dan ook aannemelijk dat hij zal fors zal moeten inbinden op wat hij vorig jaar wou krijgen van paars-wit.

