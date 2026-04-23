Het ziet er niet zo goed uit: Anderlecht-coach Taravel komt met blessure-update over Stroeykens

Anderlecht dreigt Mario Stroeykens voor langere tijd te moeten missen in deze cruciale fase van het seizoen. De middenvelder is geblesseerd aan de dij.

Anderlecht neemt het donderdagavond op tegen STVV in een belangrijke wedstrijd in de strijd om de derde plaats. Als paars-wit wint, komt het voorlopig op het podium te staan. Makkelijk zal dat niet worden...

Zeker omdat de Brusselaars met enkele vervelende blessures zitten. Zo heeft Nathan De Cat een lastige kwetsuur terwijl ook Mario Stroeykens out is. Hij liep zijn blessure op in de wedstrijd tegen KV Mechelen.

Jérémy Taravel vreest dat Anderlecht tijdlang zonder Stroeykens zit

Echt geruststellend klinkt het voorlopig niet. "Mario kampt met een blessure aan de dij en zal volgende week nog een extra scan ondergaan", vertelde coach Jérémy Taravel. Daardoor lijkt het er sterk op dat hij de bekerfinale aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

"We hopen dat Mario voor het einde van het seizoen nog in actie kan komen, maar hij zal in elk geval langer out zijn dan twee à drie weken. Over de exacte hersteltermijn zullen we pas volgende week meer duidelijkheid hebben", besluit Taravel.

De kans bestaat dus dat Stroeykens dit seizoen niet meer in actie komt. Hij speelde al 23 competitiewedstrijden dit voetbaljaar en kon één doelpunt maken.