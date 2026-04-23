Club Brugge weer in de titelrace: Ivan Leko reageert kort en krachtig

Club Brugge heeft zijn lot weer in eigen handen in de Champions' Play-offs na een ruime zege tegen KV Mechelen en puntenverlies van Union. Trainer Ivan Leko blijft er wel bijzonder rustig onder.

Stevige zege van Club Brugge tegen KV Mechelen

Met een 6-1 zege tegen KV Mechelen tankte Club Brugge opnieuw vertrouwen na de nederlaag tegen Union. "De uitslag is misschien wat overdreven, maar ook in de eerste helft hadden we kansen om al voor te staan", zei Ivan Leko achteraf.

"In de tweede helft speelden we met wat meer agressiviteit en scoorden we ook veel", stelde Leko nog. Club deed dus zijn job tegen KV Mechelen, terwijl Union thuis tegen KAA Gent twee punten liet liggen.

Leko reageert bijzonder koel op kleinere kloof met Union

Door het puntenverlies van leider Union komt blauw-zwart in de titelrace ook terug tot op twee punten. Ivan Leko wilde er op de persconferentie bijzonder weinig over kwijt en was ook kort van stof.

"Als de concurrentie niet wint, is dat jammer voor hen. Ik concentreer me op mijn eigen ploeg." Voelde Leko de druk de voorbije dagen na de nederlaag tegen Union? "Ik voel geen druk", stelde Leko.

"Ik zie er toch niet bang uit? Soms verlies je en soms win je. Ik doe net als iedereen gewoon mijn best. Nu gaan we ons voorbereiden op de volgende match", verwees Leko nog naar de wedstrijd van zondag op bezoek bij KAA Gent.