Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Tolu Arokodare bij Wolverhampton Wanderers staat zwaar onder druk nu degradatie nadert en buitenlandse interesse toeneemt. Een terugkeer naar de Jupiler Pro League lijkt echter uitgesloten.

Arokodare op een dood spoor in Premier League

De Nigeriaanse spits kende een moeilijk eerste seizoen bij Wolverhampton Wanderers, waar zijn aanpassingsproblemen zich vertaalden in een beperkt aantal doelpunten. De club, die richting degradatie afglijdt, overweegt volgens insiders een vertrek van de aanvaller.

Bronnen rond de speler melden dat vooral Besiktas zich nadrukkelijk heeft gemeld. In zijn entourage is iedereen zich bewust van de situatie. “Het is jammer dat Tolu Arokodare dit seizoen niet heeft kunnen scoren voor Wolves, maar niemand twijfelt aan zijn talent”, klinkt het bij Footy Africa.

Ondanks het mindere seizoen is een stap naar de Jupiler Pro League helemaal uitgesloten. “Hij gaat niet terug naar België en ik denk ook niet dat hij in de Championship zal spelen met het team”, is het antwoord heel duidelijk.

Daarnaast bevestigt dezelfde bron dat Besiktas al concrete stappen heeft gezet. “Ik kan bevestigen dat Besiktas navraag heeft gedaan, omdat ze hun ploeg willen vernieuwen voor volgend seizoen.”, stelt hij.

Interne spanningen na zware nederlaag

De toekomst van Arokodare kwam verder onder druk te staan na berichten over een incident in de kleedkamer na de 4–0-nederlaag tegen West Ham United op 10 april. De spits zou daarbij een hoofdrol hebben gespeeld.

Over de mogelijke impact van het incident op zijn toekomst wilde de bron geen uitspraken doen. “Ik kan er niet publiek op ingaan, maar ik kan zeggen dat het een interne zaak was en dat het is opgelost door zowel de club als de spelers”, besluit hij. “Dit soort dingen gebeurt. Het is niet ongewoon.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Wolverhampton
Toluwalase Arokodare

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 34
Brighton Brighton 3-0 Chelsea Chelsea
Burnley Burnley 21:00 Manchester City Manchester City
Bournemouth Bournemouth 21:00 Leeds United Leeds United
Sunderland Sunderland 24/04 Nottingham Forest Nottingham Forest
Fulham Fulham 25/04 Aston Villa Aston Villa
Wolverhampton Wolverhampton 25/04 Tottenham Tottenham
Liverpool FC Liverpool FC 25/04 Crystal Palace Crystal Palace
West Ham Utd West Ham Utd 25/04 Everton Everton
Arsenal Arsenal 25/04 Newcastle United Newcastle United
Manchester United Manchester United 27/04 Brentford Brentford

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over WK-droom voorbij? Mogelijk nieuwe blessure voor Romelu Lukaku Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over OH Leuven blijft gefrustreerd achter en ziet af: "Dat is echt een probleem" FCBalto FCBalto over Filip Joos lyrisch over Belg: "Als hij niet mee mag naar het WK ..." Goro Goro over Anderlecht grijpt in voor bekerfinale: goed nieuws voor de supporters Birger J. Birger J. over Voetbal Vlaanderen zegt voluit nee tegen voorstel van Pro League over U23-ploegen mr Z mr Z over Union SG doet wat Bart Verhaeghe heel graag wil bij Club Brugge Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Onderhandelingen zijn lopende: Duitse club schotelt Nathan De Cat héél aantrekkelijk project voor, maar er is één cruciaal struikelblok Andreas2962 Andreas2962 over Vincent Euvrard blijft gefrustreerd achter na nieuwe tik voor Standard FCBalto FCBalto over KRC Genk - Standard: - Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Na nieuwe triomf voor Club NXT: Jonas De Roeck stuurt meteen gewaagde boodschap de wereld in Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved