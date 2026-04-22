Na incident in kleedkamer: keert Tolu Arokodare terug naar Jupiler Pro League?

De toekomst van Tolu Arokodare bij Wolverhampton Wanderers staat zwaar onder druk nu degradatie nadert en buitenlandse interesse toeneemt. Een terugkeer naar de Jupiler Pro League lijkt echter uitgesloten.

Arokodare op een dood spoor in Premier League

De Nigeriaanse spits kende een moeilijk eerste seizoen bij Wolverhampton Wanderers, waar zijn aanpassingsproblemen zich vertaalden in een beperkt aantal doelpunten. De club, die richting degradatie afglijdt, overweegt volgens insiders een vertrek van de aanvaller.

Bronnen rond de speler melden dat vooral Besiktas zich nadrukkelijk heeft gemeld. In zijn entourage is iedereen zich bewust van de situatie. “Het is jammer dat Tolu Arokodare dit seizoen niet heeft kunnen scoren voor Wolves, maar niemand twijfelt aan zijn talent”, klinkt het bij Footy Africa.

Ondanks het mindere seizoen is een stap naar de Jupiler Pro League helemaal uitgesloten. “Hij gaat niet terug naar België en ik denk ook niet dat hij in de Championship zal spelen met het team”, is het antwoord heel duidelijk.

Daarnaast bevestigt dezelfde bron dat Besiktas al concrete stappen heeft gezet. “Ik kan bevestigen dat Besiktas navraag heeft gedaan, omdat ze hun ploeg willen vernieuwen voor volgend seizoen.”, stelt hij.

Interne spanningen na zware nederlaag

De toekomst van Arokodare kwam verder onder druk te staan na berichten over een incident in de kleedkamer na de 4–0-nederlaag tegen West Ham United op 10 april. De spits zou daarbij een hoofdrol hebben gespeeld.





Over de mogelijke impact van het incident op zijn toekomst wilde de bron geen uitspraken doen. “Ik kan er niet publiek op ingaan, maar ik kan zeggen dat het een interne zaak was en dat het is opgelost door zowel de club als de spelers”, besluit hij. “Dit soort dingen gebeurt. Het is niet ongewoon.”