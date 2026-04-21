🎥 Genk-trainer Nicky Hayen laakt oordeel spelleiding over penaltyfase ... en krijgt gelijk van tegenstander

Het is voor Nicky Hayen een werk van lange adem om KRC Genk met regelmaat resultaten te laten behalen. De creativiteit was dinsdagavond wel aanwezig, maar toch raakte Genk niet verder dan een gelijkspel tegen Charleroi. De thuisploeg had wel nog een tweede penalty kunnen krijgen.

Zelfs als scheidsrechter Laforge die had gefloten, is het nog niet zeker of die er wel was ingegaan. Daan Heymans trapte de elfmeter die Genk wel kreeg immers tegen de paal. Daarna was het nog wachten tot de slotfase voor de verdiende gelijkmaker op het bord kwam. "Wij hebben onze kansen gewoon niet afgemaakt", reageert Hayen bij DAZN.

Genk creëerde meer dan genoeg om een verdiende overwinning te boeken, maar moet toch genoegen nemen met een puntendeling. "Ik ben het meest ontgoocheld over het gebrek aan efficiëntie. Door de vele gemiste kansen kregen we het gevoel dat het 'net niet' ging worden. Dan kwam die gelijkmaker nog." Een niet onbelangrijke treffer.

Genk redt koppositie in Europe Play-offs

Het is immers door die gelijkmaker dat Genk nog op kop staat in de Europe Play-offs. Natuurlijk hadden Hayen en zijn spelers wel op meer dan een draw gehoopt. "Helaas konden we de wedstrijd niet winnend afsluiten. We hadden meteen twee kansen na rust, we hadden dus het gevoel dat het doelpunt nog ging vallen."

"Ik denk dat we nog een penalty moesten krijgen", kaart hij een duel tussen Mirisola en bezoeker Nzita aan. "Je kan het niet meer terugdraaien, we gaan er dus ook niet te veel woorden aan vuil maken." In elk geval gaf Nzita eerlijk toe dat hij een fout maakte op Mirisola en Genk eigenlijk nog een tweede strafschop moest krijgen.

Hayen zal vooral focussen op de positieve elementen, in de hoop dat het lukt om daar in de rest van de play-offs nog meer op voort te bouwen. "We moeten ons optrekken aan de eerste helft", concludeert de coach van de Limburgers.