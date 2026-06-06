Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Leandro Trossard begint aan een nieuw hoofdstuk bij de Rode Duivels. De aanvaller van Arsenal is de nieuwe drager van het iconische rugnummer 10. Een truitje met een rijke geschiedenis, al blijft Trossard er zelf opvallend nuchter onder.

Een rugnummer met geschiedenis

Het rugnummer 10 heeft in het internationale voetbal een bijzondere status. Door de jaren heen groeide het uit tot het nummer van de spelmaker, de creatieve leider en vaak ook de grootste vedette van een ploeg. Denk aan Lionel Messi bij Argentinië, Neymar bij Brazilië, Kylian Mbappé bij Frankrijk of Mohamed Salah bij Egypte.

Ook bij de Rode Duivels heeft het nummer een indrukwekkende geschiedenis. Belgische voetballegendes als Paul Van Himst, Enzo Scifo, Marc Degryse, Luc Nilis en Eden Hazard droegen de tien op hun rug. Tot voor kort was Romelu Lukaku de eigenaar van het prestigieuze nummer. Er raakte echter bekend dat Lukaku op het WK met rugnummer 9 zal spelen en dus komt de eer nu toe aan Trossard.

Trossard koos zelf niet

Opvallend is dat Trossard het nummer niet zelf heeft opgeëist. Aan Het Belang van Limburg maakte onze landgenoot duidelijk dat hij dit niet zelf gevraagd heeft. “Ik heb het nummer 10 niet gekozen, het werd me aangeboden”, vertelde Trossard. “Natuurlijk is het wel leuk om het te dragen. Ik ben er ook trots op. Hopelijk kan ik het waarmaken op het veld.”

Die reactie typeert de 31-jarige aanvaller. Ondanks zijn groeiende status blijft hij zich vooral focussen op zijn prestaties en niet op de symboliek van een rugnummer. Bovendien benadrukt Trossard dat zijn rol binnen de ploeg niet verandert. Het iconische shirt brengt misschien extra aandacht met zich mee, maar op het veld wil hij vooral zichzelf blijven.

Geen onbekend nummer

Helemaal nieuw is het rugnummer 10 voor Trossard niet. Eerder droeg hij het al tijdens enkele interlands wanneer Lukaku afwezig was.

Lees ook... Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

In een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust in 2020 speelde hij al met de tien op de rug. Ook tijdens Nations League-duels tegen Italië en Frankrijk in 2024 kreeg hij het iconische nummer toegewezen.

Met succes bovendien. Tegen Italië was Trossard goed voor een doelpunt en een assist, waardoor het rugnummer hem sportief alvast geluk leek te brengen. Het verschil is dat hij nu de vaste eerste keuze wordt en daarmee officieel in het rijtje van Belgische grootheden terechtkomt.

Verdiende erkenning

Dat Trossard het nummer 10 krijgt, is geen toeval. De voorbije maanden bevestigde hij zijn status op het hoogste niveau. Hij kroonde zich tot kampioen van de Premier League en bereikte met Arsenal ook de finale van de Champions League.

Zelf ziet hij die ervaring als een meerwaarde voor de nationale ploeg. “Het is goed dat er jongens prijzen winnen met hun club en die ervaringen meenemen naar hier”, klonk het bij Trossard.

Met nummer 10 op de rug krijgt de aanvaller er onvermijdelijk extra verwachtingen bij. Toch lijkt hij zich daar niet druk om te maken. Zijn status mag dan veranderd zijn in de ogen van de buitenwereld, voor Trossard blijft de opdracht dezelfde: presteren en de Rode Duivels helpen aan een succesvol WK.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Tunesië
België
Leandro Trossard
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

Duivels na forfaitscore met tank vol vertrouwen naar WK, maar... één man is onmisbaar

16:54
‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’

‘Aankoopoptie gelicht? Huurling van KAA Gent met de nodige winst doorverkopen’

17:00
‘Club Brugge onderneemt nieuwe poging om ex-speler van Standard binnen te halen’

‘Club Brugge onderneemt nieuwe poging om ex-speler van Standard binnen te halen’

16:20
Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

Thierry Henry komt met mooie lofzang over Vincent Kompany

15:40
📷 WK LIVE 06/06 – Nieuwe problemen voor match tussen Rode Duivels en Iran

📷 WK LIVE 06/06 – Nieuwe problemen voor match tussen Rode Duivels en Iran

12:57
LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?

LIVE: Rode Duivels zwaaien België uit tegen Tunesië: krijgt Vanaken zijn kans?

09:57
Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan

Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan

12:40
1
Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans

Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans

13:30
5
Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst

Dit moment bij de Rode Duivels hakte er keihard in bij Franky Van der Elst

07:00
Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht

Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht

11:30
OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

OFFICIEEL Stijn Stijnen haalt knappe versterking voor Patro in JPL

14:55
Wordt dit de rol van Hans Vanaken op het WK: enkel spelen tegen de kleine ploegen?

Wordt dit de rol van Hans Vanaken op het WK: enkel spelen tegen de kleine ploegen?

09:00
2
Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

05/06
1
Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

20:19
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Mignolet - Grabara - Sattlberger - Tedesco

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/06: Mignolet - Grabara - Sattlberger - Tedesco

09:45
Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland

10:30
4
Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’

09:45
3
Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

21:04
1
‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’

‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’

08:30
28
‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’

‘Domenico Tedesco wil speler van KRC Genk binnenhalen’

07:30
1
Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

05/06
Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

05/06
7
WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

23:34
Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

23:18
1
'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

22:43
Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

22:00
3
Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

05/06
22
'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

20:38
2
En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

18:30
28
Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

19:36
16
'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

19:09
3
Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

18:00
1
"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

05/06
31
Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

05/06
Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

05/06
Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

05/06
9

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

groeneglorie groeneglorie over Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen Soloria Soloria over ‘Financiële situatie Antwerp weegt door: ook deze speler denkt aan vertrek’ Soloria Soloria over België - Tunesië: 5-0 William Wallace William Wallace over Vanaken krijgt mooie complimenten van… Anderlechtfans JaKu JaKu over Bondscoach Garcia doet boekje open over Radja Nainggolan JaKu JaKu over 'Club Brugge vangt minder dan verwacht bij transfer in Jupiler Pro League' IRush IRush over Rigaux krijgt meteen heel erg stevige kritiek in Nederland Andreas2962 Andreas2962 over "Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie Vital Verheyen Vital Verheyen over Wordt dit de nieuwe doelman van Club Brugge? ‘Goed signaal te horen’ Pogi Pogi over Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved