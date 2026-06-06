Ploegmaats belonen Rode Duivel met iconisch rugnummer

Leandro Trossard begint aan een nieuw hoofdstuk bij de Rode Duivels. De aanvaller van Arsenal is de nieuwe drager van het iconische rugnummer 10. Een truitje met een rijke geschiedenis, al blijft Trossard er zelf opvallend nuchter onder.

Een rugnummer met geschiedenis

Het rugnummer 10 heeft in het internationale voetbal een bijzondere status. Door de jaren heen groeide het uit tot het nummer van de spelmaker, de creatieve leider en vaak ook de grootste vedette van een ploeg. Denk aan Lionel Messi bij Argentinië, Neymar bij Brazilië, Kylian Mbappé bij Frankrijk of Mohamed Salah bij Egypte.

Ook bij de Rode Duivels heeft het nummer een indrukwekkende geschiedenis. Belgische voetballegendes als Paul Van Himst, Enzo Scifo, Marc Degryse, Luc Nilis en Eden Hazard droegen de tien op hun rug. Tot voor kort was Romelu Lukaku de eigenaar van het prestigieuze nummer. Er raakte echter bekend dat Lukaku op het WK met rugnummer 9 zal spelen en dus komt de eer nu toe aan Trossard.

Trossard koos zelf niet

Opvallend is dat Trossard het nummer niet zelf heeft opgeëist. Aan Het Belang van Limburg maakte onze landgenoot duidelijk dat hij dit niet zelf gevraagd heeft. “Ik heb het nummer 10 niet gekozen, het werd me aangeboden”, vertelde Trossard. “Natuurlijk is het wel leuk om het te dragen. Ik ben er ook trots op. Hopelijk kan ik het waarmaken op het veld.”

Die reactie typeert de 31-jarige aanvaller. Ondanks zijn groeiende status blijft hij zich vooral focussen op zijn prestaties en niet op de symboliek van een rugnummer. Bovendien benadrukt Trossard dat zijn rol binnen de ploeg niet verandert. Het iconische shirt brengt misschien extra aandacht met zich mee, maar op het veld wil hij vooral zichzelf blijven.

Geen onbekend nummer

Helemaal nieuw is het rugnummer 10 voor Trossard niet. Eerder droeg hij het al tijdens enkele interlands wanneer Lukaku afwezig was.



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In een oefenwedstrijd tegen Ivoorkust in 2020 speelde hij al met de tien op de rug. Ook tijdens Nations League-duels tegen Italië en Frankrijk in 2024 kreeg hij het iconische nummer toegewezen.

Met succes bovendien. Tegen Italië was Trossard goed voor een doelpunt en een assist, waardoor het rugnummer hem sportief alvast geluk leek te brengen. Het verschil is dat hij nu de vaste eerste keuze wordt en daarmee officieel in het rijtje van Belgische grootheden terechtkomt.

Verdiende erkenning

Dat Trossard het nummer 10 krijgt, is geen toeval. De voorbije maanden bevestigde hij zijn status op het hoogste niveau. Hij kroonde zich tot kampioen van de Premier League en bereikte met Arsenal ook de finale van de Champions League.

Zelf ziet hij die ervaring als een meerwaarde voor de nationale ploeg. “Het is goed dat er jongens prijzen winnen met hun club en die ervaringen meenemen naar hier”, klonk het bij Trossard.

Met nummer 10 op de rug krijgt de aanvaller er onvermijdelijk extra verwachtingen bij. Toch lijkt hij zich daar niet druk om te maken. Zijn status mag dan veranderd zijn in de ogen van de buitenwereld, voor Trossard blijft de opdracht dezelfde: presteren en de Rode Duivels helpen aan een succesvol WK.