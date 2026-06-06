Rudi Garcia ondanks 5-0-zege heel kritisch voor Rode Duivels: "Het was slecht, dat moet gezegd worden"

De Rode Duivels zwaaiden België uit met een overtuigende 5-0-overwinning tegen Tunesië, maar toch was bondscoach Rudi Garcia na afloop niet alleen positief. De Fransman gebruikte zijn persconferentie zelfs om zijn spelersgroep een duidelijke waarschuwing mee te geven richting het WK.

Hoewel België opnieuw dominant voetbalde en nauwelijks in de problemen kwam, stoorde Garcia zich aan de manier waarop zijn spelers de voorbije trainingsweek hadden afgewerkt. Vooral na de knappe prestatie tegen Kroatië zag hij een vorm van verslapping in de groep sluipen.

"Het was veel minder tussen de wedstrijd tegen Kroatië en die tegen Tunesië", klonk het opvallend scherp. "De laatste twee trainingen waren niet goed. Slechts zelfs. Dat moet gezegd worden."

Garcia niet blij met trainingsweek van de Duivels

Ook tijdens de wedstrijd tegen Tunesië zag Garcia zaken die beter moeten als België straks op het WK een rol van betekenis wil spelen. Vooral het collectieve verdedigende werk baarde hem zorgen.

"Tussen minuut 55 en 60 zag ik geen ploeg die samen verdedigde. We moeten negentig minuten geconcentreerd blijven. Op een WK word je afgestraft als je zulke periodes hebt."

De bondscoach merkte bovendien dat zijn spelers na de rode kaart voor Tunesië soms te gretig werden in hun pressing. "Nadat zij met tien kwamen te staan, wilde iedereen voortdurend hoog druk zetten. Dat is niet altijd nodig. Je moet ook dan de juiste keuzes blijven maken."



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Toch zag Garcia ook positieve elementen. Vooral het feit dat zijn ploeg ondanks de ruime voorsprong als collectief bleef voetballen, stemde hem tevreden. "Wat me plezier doet, is dat we als ploeg zijn blijven spelen. Niemand probeerde de held van de avond te worden. Dat is belangrijk."

Iedereen moet verdedigen

Waarom de concentratie op training de voorbije dagen minder was, laat Garcia in het midden. "Misschien hebben ze het na Kroatië wat laten hangen. Dat moet je hen zelf vragen. Misschien ligt de verantwoordelijkheid ook deels bij de staf. Maar ik heb hen duidelijk gezegd dat ik niet tevreden was."

De boodschap richting zijn selectie is dan ook helder nu het WK voor de deur staat. "Deze ploeg kan mooie dingen bereiken. Maar alleen als we niet enkel een ploeg zijn die goed aanvalt. We moeten ook met z'n allen verdedigen. Alleen dan kunnen we op een toernooi succesvol zijn."

