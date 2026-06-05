Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

Het WK komt steeds dichterbij. En dus is de vraag stilaan wie er gaat staan en hoever de Rode Duivels gaan raken. Als het van Filip Joos en Peter Vandenbempt afhangt is er minstens in de groepsfase geen enkel excuus wat de Belgen betreft. Hoever gaan de Rode Duivels raken?

De Rode Duivels zijn op het WK ingedeeld in een groep met Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland. Zeker niet de meest ondankbare groep. Groepswinst lijkt de enige mogelijke uitkomst uit zo'n groep, om daarna in een makkelijk pad toch minstens de kwartfinale te halen?

Om te beginnen: de groepsfase moet makkelijk kunnen worden overleefd. Dat lieten Peter Vandenbempt en Filip Joos al eerder weten. Maar wat daarna? De kwartfinale is een mogelijke optie, maar eens je zover bent kan je misschien op meer mikken?

Rode Duivels mogen mikken op mooie resultaten

"Je kan in de tweede ronde al botsen op Frankrijk, dat zich vergaloppeert en derde wordt in zijn groep. Of Noorwegen of Senegal", toonde Vandenbempt aan dat zoiets moeilijk te voorspellen is bij Sporza Daily. Al zouden ze dan wel kunnen winnen van Frankrijk meent Filip Joos dan meteen.

"Maar in principe moeten ze wel kwartfinale kunnen spelen. Als ze bevestigen wat we al allemaal over de Duivels gezegd hebben, onder meer over de mentaliteit en de kwaliteit, dan zeg ik dat ze de kwartfinale halen."

Kwartfinale ... of meer voor de Rode Duivels?

"Je speelt bijvoorbeeld in de 1/8e finales tegen de tweede uit de groep van de VS, Paraguay, Turkije en Australië. Je moet niet tegen een Duitsland of Portugal. De kans is groot dat dat de VS worden, en die waren tegen België zéér matig, hé", aldus Vandenbempt.



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"Ik geloof Peter en ik denk ook dat we qua kwaliteiten zeker bij de beste 16 horen. Als de loting min of meer gunstig is, dan zijn de beste 8 mogelijk. En dan zijn er bij die beste 8 ook landen die op papier beter zijn, maar als je er bang van bent, dan moet je niet gaan", pikte Joos opnieuw in. "Hoe dan ook zijn we zelf een vervelende ploeg om te spelen. Dat ze dat ook maar eens tonen."