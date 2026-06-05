"Telraam bovenhalen": Vandenbempt verwacht maar één ding van Rode Duivels

Het WK komt steeds dichterbij. En dus is de vraag stilaan wie er gaat staan en hoever de Rode Duivels gaan raken. Als het van Filip Joos en Peter Vandenbempt afhangt is er minstens in de groepsfase geen enkel excuus wat de Belgen betreft.

De Rode Duivels zijn op het WK ingedeeld in een groep met Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland. Zeker niet de meest ondankbare groep. Groepswinst lijkt de enige mogelijke uitkomst uit zo'n groep, om daarna in een makkelijk pad toch minstens de kwartfinale te halen?

"Ik had een interview met een Iraniër en vroeg achteraf wat hij van Iran dacht", aldus Peter Vandenbempt in Sporza Daily. "Hij had niets goeds te vertellen over zijn land, de ploeg en de bondscoach. Haal er maar een telraam bij gaf hij aan."

Hopeloze missie voor Iran

"Ik keek naar de spelerslijst ... Ik kende er niemand van. Volgens die Iraniër was het een hopeloze missie. Taremi is er dan nog niet eens bij. Egypte? Daar heb ik twee wedstrijden van gezien op de Afrika Cup en dat was schabouwelijk."

"De meesten spelen in Egypte. Wat ze doen is massaal verdedigen, maar massaal zoals in de jaren '70. En dan de bal naar voren knallen. In principe is dat ook een tegenstander die België echt wel aankan, al gaan ze wel beton gieten."

Peter Vandenbempt verwacht groepswinst

"En Nieuw-Zeeland? Als je met 4-0 verliest van Haiti ... Ik ken de ploegen niet, maar dat is echt niet goed. Wood is heel lang geblesseerd geweest", aldus Vandenbempt. "Je bent het aan je stand verplicht, maar vooral aan jezelf om de groep te winnen."



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"Zo kan je jezelf in een gunstige positie brengen voor wat daarna komt. Je zou makkelijkere rondes kunnen hebben, je kan nog twee wedstrijden in Seattle blijven, ... Dat wil je toch niet allemaal overboord gooien. Je moet gewoon eerste worden in die groep, zo eenvoudig is het. Goed beginnen tegen Egypte en je bent vertrokken en dan gaan die andere twee matchen dat niet meer veranderen."