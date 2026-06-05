Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

De Rode Duivels zullen tijdens de groepsfase van het WK 2026 uitsluitend in hun thuistenue spelen. Het uittenue zou dan pas vanaf de 1/16e finales van het toernooi gedragen kunnen worden.

België neemt het op maandag 15 juni om 21u00 op tegen Egypte, op 21 juni om 21u00 tegen Iran en om 05u00 tegen Nieuw-Zeeland. In die drie wedstrijden zullen de mannen van Rudi Garcia telkens in het rode shirt aantreden, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Er was al een relletje na VS-België

Het Belgische uitshirt bevat blauw, wit, roze en zwart. Telkens wanneer een tegenstander van de Belgen blauw of wit in zijn uitrusting heeft, moeten de Rode Duivels uitwijken naar het thuisshirt. Aangezien de drie eerder genoemde landen allemaal wit in hun tenue hebben, speelt België dus drie keer op rij in het thuisshirt. De FIFA publiceerde deze zaterdag de regels rond de kleuren van de uitrustingen en blijkt daarin bijzonder streng.

Afgelopen maart ontstond er bij een oefenmatch tussen de Verenigde Staten en België al commotie, omdat het Belgische uitshirt sterk leek op het Amerikaanse thuisshirt. Tot vandaag is dat ook de enige keer dat België dat nieuwe uittenue droeg. Enkele dagen later tegen Mexico en deze dinsdag tegen Kroatië speelden de Rode Duivels opnieuw in het klassieke rood.

Wanneer komt Margritte boven?

Deze zaterdag werkt België zijn laatste oefenwedstrijd af voor het WK 2026, dat volgende donderdag van start gaat. De ploeg van Rudi Garcia krijgt om 15u00 in het Koning Boudewijnstadion Tunesië over de vloer.

Lees ook... Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten›

Spelen ze dan opnieuw in het rood? Dat kan, al zou Tunesië ook in het rood kunnen aantreden. In dat geval kan België mogelijk uitpakken met het blauwe uitshirt. Dat uittenue is een eerbetoon aan kunstenaar René Magritte en het Belgische surrealisme.