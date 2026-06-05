Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hij is recent kampioen van Engeland geworden met Arsenal. En dus begint Leandro Trossard met vertrouwen aan het WK. Hij sprak vóór de laatste oefenmatch van de Rode Duivels met de pers. Vol vertrouwen en ambitie.

Na de Engelse titel met Arsenal en een verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain is Leandro Trossard met een extra stap vooruit teruggekeerd bij de Rode Duivels. De flankaanvaller speelde dit seizoen 50 wedstrijden en kwam in alle competities samen aan 8 goals en 11 assists.

Deze vrijdag zat hij naast Rudi Garcia op de persconferentie, in de aanloop naar de laatste oefenwedstrijd van zaterdag om 15u. Daarna volgt een zondag met de familie en vervolgens de grote vlucht richting het basiskamp in Seattle.

Trossard weet weinig van Tunesië

Gevraagd naar zijn indrukwekkende avontuur bij de Gunners en die bijzonder zure verloren Europese finale, wilde de Rode Duivel vooral het positieve onthouden. "Ondanks alles hou ik een goed gevoel over aan dit seizoen. Jammer van die strafschoppenreeks. Dat is een loterij en het is heel stresserend om dat vanop de bank mee te maken, maar we hebben een fantastisch seizoen neergezet."

Toen een Tunesische journalist hem vroeg naar Tunesië, bleef Trossard voorzichtig. "Ik ken hun ploeg niet. Ik weet dat ze met intensiteit spelen. We zullen hun verdedigende blok uit evenwicht moeten brengen. Maar vooral moeten we ons op onszelf focussen. Het wordt een goede wedstrijd om ons voor te bereiden op het WK."

Honger in de groep

De 31-jarige speler is intussen ook bezig met de ideeën van Garcia te ontdekken. "De bondscoach heeft al een paar tactieken uitgeprobeerd met het oog op het WK. Ik heb pas één keer met hen getraind, dus voor mij is het wat afwachten, maar iedereen is heel gemotiveerd. Matias heeft een goede indruk gemaakt en ik denk dat de ploeg klaar is. Je ziet duidelijk dat de spelers ernaar uitkijken om het WK te spelen."

Lees ook... Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

Trossard vindt dat de groep alles in huis heeft om een mooi toernooi neer te zetten. "Het is goed dat spelers prijzen winnen en hun ervaring meebrengen, maar ik blijf dezelfde speler en ik weet wat ik aan deze groep kan toevoegen. Er hangt een positieve dynamiek in de groep. Iedereen is enthousiast. Dat zie je. Alleszins: ik voel me topfit en ik hoop dit niveau aan te houden tot aan het WK."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg België - Tunesië live op Voetbalkrant.com vanaf 15:00 (06/06).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Tunesië
België
Leandro Trossard

Meer nieuws

Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

11:30
4
Bij de marktleiders op het WK én ambitieus: "We willen de Belgische markt veroveren" Interview

Bij de marktleiders op het WK én ambitieus: "We willen de Belgische markt veroveren"

14:00
WK LIVE 05/06: Frankrijk loopt een blauwtje

WK LIVE 05/06: Frankrijk loopt een blauwtje

13:45
Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

10:30
"Telraam bovenhalen": Vandenbempt verwacht maar één ding van Rode Duivels

"Telraam bovenhalen": Vandenbempt verwacht maar één ding van Rode Duivels

13:00
1
DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

13:30
4
WK-vluggertjes? Seksonderzoek legt geheimen bloot De derde helft

WK-vluggertjes? Seksonderzoek legt geheimen bloot

10:10
Vanhaezebrouck streng: “Dat was slecht management van Gent”

Vanhaezebrouck streng: “Dat was slecht management van Gent”

12:30
Deze Rode Duivel houdt Iran in de ban

Deze Rode Duivel houdt Iran in de ban

09:30
5
'Belgische topclub aast op Zuid-Afrikaanse international'

'Belgische topclub aast op Zuid-Afrikaanse international'

11:00
1
Meer details gekend over investering van Thibaut Courtois, KRC Genk droomt van... zestig miljoen euro

Meer details gekend over investering van Thibaut Courtois, KRC Genk droomt van... zestig miljoen euro

07:00
5
30 miljoen euro? 'Atlético Madrid steekt tandje bij voor speler Club Brugge'

30 miljoen euro? 'Atlético Madrid steekt tandje bij voor speler Club Brugge'

09:00
5
DONE DEAL: Antwerp kondigt twee nieuwe spelers aan voor de prijs van één

DONE DEAL: Antwerp kondigt twee nieuwe spelers aan voor de prijs van één

08:30
12
'Duitse, Franse én Engelse topclubs willen goudhaantje Gent in huis halen'

'Duitse, Franse én Engelse topclubs willen goudhaantje Gent in huis halen'

08:05
8
Club Brugge wordt slapend rijk tijdens WK, ook Genk gaat goed boeren

Club Brugge wordt slapend rijk tijdens WK, ook Genk gaat goed boeren

07:40
5
Klopp roert zich: speelt Union SG zijn coach opnieuw kwijt?

Klopp roert zich: speelt Union SG zijn coach opnieuw kwijt?

07:20
3
Maakt Antwerp FC of een andere Belgische club dan toch kans? 'Dit is de droombestemming van Vincent Janssen'

Maakt Antwerp FC of een andere Belgische club dan toch kans? 'Dit is de droombestemming van Vincent Janssen'

23:00
1
🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

20:40
1
Héél mooie bestemmingen, toch? 'Openda heeft voorstel op zak van deze drie traditieclubs'

Héél mooie bestemmingen, toch? 'Openda heeft voorstel op zak van deze drie traditieclubs'

22:30
Club Brugge, Valencia of zelfs... Lille? Meunier zit in zetel én bevestigt dat ook Lille met hem door wil

Club Brugge, Valencia of zelfs... Lille? Meunier zit in zetel én bevestigt dat ook Lille met hem door wil

22:00
'Real Madrid haalt jeugdproduct met marktwaarde van tachtig miljoen euro (!) terug naar de bakermat'

'Real Madrid haalt jeugdproduct met marktwaarde van tachtig miljoen euro (!) terug naar de bakermat'

21:30
De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld

21:00
4
Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

Thibaut Courtois heeft er niks mee te maken: “De keuze van Peter Croonen”

18:10
1
'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

20:20
'Anderlecht vecht met Rangers en Wolfsburg om Engels toptalent én paars-witte heeft dé troefkaart in handen'

'Anderlecht vecht met Rangers en Wolfsburg om Engels toptalent én paars-witte heeft dé troefkaart in handen'

20:00
1
Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'

Atlético Madrid én Fenerbahçe SK staan voor de deur: 'Manchester City neemt deze beslissing over Doku'

19:40
2
📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

📷 Kandidaat-voorzitter van Real Madrid begaat ongeziene blunder door... transfer Haaland aan te kondigen

19:20
Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal

Zorgen voor Royal Antwerp FC na duidelijk waarschuwingssignaal

19:00
6
Knopen door te hakken voor Rik De Mil: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst Analyse

Knopen door te hakken voor Rik De Mil: KAA Gent maakt stevig werk van de toekomst

18:40
Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

Moet hij in de ploeg of niet? Hans Vanaken heeft een duidelijk doel op het WK

04/06
10
🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

🎥 OFFICIEEL Antwerp haalt Ghanese spits als investering binnen

17:30
5
‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

‘Buitenlandse club wacht vol ongeduld op bod van Club Brugge’

17:00
Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

Cercle Brugge neemt beslissing die KAA Gent niet graag zal horen

16:30
4
Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

Naar Belgische topclub? Teuma komt met nieuws over zijn toekomst

16:00
2
U17 naar historische finale op EK

U17 naar historische finale op EK

15:38
10
WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

WK LIVE 4/06: Ref voor oefenduel Rode Duivels tegen Tunesië bekend

15:15

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zuid-Korea Zuid-Korea 12/06 Tsjechië Tsjechië
Canada Canada 12/06 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Australië Australië 14/06 Turkije Turkije
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Zweden Zweden 15/06 Tunesië Tunesië
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saudi-Arabië Saudi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Irak Irak 17/06 Noorwegen Noorwegen
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Portugal Portugal 17/06 DR Congo DR Congo
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder Stigo12 Stigo12 over Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels Juha Reini Juha Reini over Meer details gekend over investering van Thibaut Courtois, KRC Genk droomt van... zestig miljoen euro MisterYou MisterYou over "Telraam bovenhalen": Vandenbempt verwacht maar één ding van Rode Duivels Vital Verheyen Vital Verheyen over De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België Mike59 Mike59 over Club Brugge wordt slapend rijk tijdens WK, ook Genk gaat goed boeren Birger J. Birger J. over 30 miljoen euro? 'Atlético Madrid steekt tandje bij voor speler Club Brugge' YoniVL YoniVL over De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers ter wereld YoniVL YoniVL over Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku Pogi Pogi over C'est officiel : un nouveau visage dans le staff technique du Sporting Charleroi Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved