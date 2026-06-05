Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

Hij is recent kampioen van Engeland geworden met Arsenal. En dus begint Leandro Trossard met vertrouwen aan het WK. Hij sprak vóór de laatste oefenmatch van de Rode Duivels met de pers. Vol vertrouwen en ambitie.

Na de Engelse titel met Arsenal en een verloren Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain is Leandro Trossard met een extra stap vooruit teruggekeerd bij de Rode Duivels. De flankaanvaller speelde dit seizoen 50 wedstrijden en kwam in alle competities samen aan 8 goals en 11 assists.

Deze vrijdag zat hij naast Rudi Garcia op de persconferentie, in de aanloop naar de laatste oefenwedstrijd van zaterdag om 15u. Daarna volgt een zondag met de familie en vervolgens de grote vlucht richting het basiskamp in Seattle.

Trossard weet weinig van Tunesië

Gevraagd naar zijn indrukwekkende avontuur bij de Gunners en die bijzonder zure verloren Europese finale, wilde de Rode Duivel vooral het positieve onthouden. "Ondanks alles hou ik een goed gevoel over aan dit seizoen. Jammer van die strafschoppenreeks. Dat is een loterij en het is heel stresserend om dat vanop de bank mee te maken, maar we hebben een fantastisch seizoen neergezet."

Toen een Tunesische journalist hem vroeg naar Tunesië, bleef Trossard voorzichtig. "Ik ken hun ploeg niet. Ik weet dat ze met intensiteit spelen. We zullen hun verdedigende blok uit evenwicht moeten brengen. Maar vooral moeten we ons op onszelf focussen. Het wordt een goede wedstrijd om ons voor te bereiden op het WK."

Honger in de groep

De 31-jarige speler is intussen ook bezig met de ideeën van Garcia te ontdekken. "De bondscoach heeft al een paar tactieken uitgeprobeerd met het oog op het WK. Ik heb pas één keer met hen getraind, dus voor mij is het wat afwachten, maar iedereen is heel gemotiveerd. Matias heeft een goede indruk gemaakt en ik denk dat de ploeg klaar is. Je ziet duidelijk dat de spelers ernaar uitkijken om het WK te spelen."



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Trossard vindt dat de groep alles in huis heeft om een mooi toernooi neer te zetten. "Het is goed dat spelers prijzen winnen en hun ervaring meebrengen, maar ik blijf dezelfde speler en ik weet wat ik aan deze groep kan toevoegen. Er hangt een positieve dynamiek in de groep. Iedereen is enthousiast. Dat zie je. Alleszins: ik voel me topfit en ik hoop dit niveau aan te houden tot aan het WK."