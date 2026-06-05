Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

Het gaat snel voor Senne Lammens (23). Onze landgenoot verkaste vorige zomer op het nippertje van Antwerp naar Manchester United en is sindsdien uitgegroeid tot een topper in de Premier League. Hij mag ook mee naar de Verenigde Staten voor het WK, maar beseft dat Thibaut Courtois de nummer één is.

Lammens kostte Manchester United in september vorig jaar 21 miljoen euro. Hij tekende volgens Transfermarkt tot midden 2030. Peanuts voor de club uit Manchester, maar een groot verschil in doel. Met Lammens tussen de palen werd United stabieler en eindigde het op de derde plaats in de Premier League. Het mag zo de Champions League in.

Lammens hield 8 clean sheets

Lammens kwam 32 keer in actie in de Premier League. Acht keer hield hij een clean sheet. Hij kreeg lof van zijn teammaats en straalt vooral de rust uit die United in doel al zo lang niet meer ervaren had. Het gaat hem voor de wind. Op clubniveau, maar ook bij de Duivels.

Senne Lammens prevented the most goals in the Premier League this season, also keeping 8 clean sheets and making 79 saves.



He cost Man Utd a reported £18.1m, and just won Premier League signing of the season 👏🌟 pic.twitter.com/mpbM3yPvMq — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 1, 2026

Hij heeft zich door zijn goede prestaties in Engeland in de kern gespeeld voor het WK. Niemand die daar een vraagteken achter zet. Twee keer kwam hij al in actie voor de Belgen. Hij zag de Duivels met 7-0 winnen van Liechtenstein en stond tussen de palen in het oefenduel tegen de VS (2-5). Hij hield er een gevoel aan over.

Lammens voelt zich de nummer twee

"Ik denk dat ik me bewezen heb in de twee matchen bij de nationale ploeg tegen Liechtenstein en zeker tegen de VS", vertelt Lammens aan Het Laatste Nieuws. "Ik voel ook dat ze hier vertrouwen hebben in mij. Op dat vlak ben ik volgens mij de nummer twee achter Thibaut."



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🚨👀 Senne Lammens starts for Belgium 🇧🇪 against USA 🇺🇸 pic.twitter.com/AAjqLddkfI — United & Everything Football (@UEF_Podcast) March 28, 2026

Hoopt hij op het WK op een derde cap? "Er wordt soms wel eens gelachen. (lacht) ‘Zeg Thibaut, wanneer ga je er nu mee stoppen?’ Nee, serieus: Thibaut is een van de beste keepers ter wereld. Zolang hij doorgaat bij de Rode Duivels, is hij de nummer één."

Lammens moet klaar zijn voor het WK

Tegen Kroatië werd nog eens duidelijk waarom. Courtois schudde er een uitstekende parade uit zijn mouwen op een poging van Luka Modric. Toch lijkt Rudi Garcia volop op Lammens te rekenen, zo blijkt uit een recent bezoek van de Fransman in Manchester.

"De coach gaf duidelijk aan dat ik klaar moet zijn voor het WK en het goede momentum van bij Man United moest meenemen. Want áls er iets gebeurt met Thibaut, dan moet ik er staan." Een duidelijke boodschap voor Lammens, die duidelijk klaar is, mocht het nodig zijn.