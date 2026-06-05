Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 1 reacties
Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het gaat snel voor Senne Lammens (23). Onze landgenoot verkaste vorige zomer op het nippertje van Antwerp naar Manchester United en is sindsdien uitgegroeid tot een topper in de Premier League. Hij mag ook mee naar de Verenigde Staten voor het WK, maar beseft dat Thibaut Courtois de nummer één is.

Lammens kostte Manchester United in september vorig jaar 21 miljoen euro. Hij tekende volgens Transfermarkt tot midden 2030. Peanuts voor de club uit Manchester, maar een groot verschil in doel. Met Lammens tussen de palen werd United stabieler en eindigde het op de derde plaats in de Premier League. Het mag zo de Champions League in.

Lammens hield 8 clean sheets

Lammens kwam 32 keer in actie in de Premier League. Acht keer hield hij een clean sheet. Hij kreeg lof van zijn teammaats en straalt vooral de rust uit die United in doel al zo lang niet meer ervaren had. Het gaat hem voor de wind. Op clubniveau, maar ook bij de Duivels. 

Hij heeft zich door zijn goede prestaties in Engeland in de kern gespeeld voor het WK. Niemand die daar een vraagteken achter zet. Twee keer kwam hij al in actie voor de Belgen. Hij zag de Duivels met 7-0 winnen van Liechtenstein en stond tussen de palen in het oefenduel tegen de VS (2-5). Hij hield er een gevoel aan over.

Lammens voelt zich de nummer twee

"Ik denk dat ik me bewezen heb in de twee matchen bij de nationale ploeg tegen Liechtenstein en zeker tegen de VS", vertelt Lammens aan Het Laatste Nieuws. "Ik voel ook dat ze hier vertrouwen hebben in mij. Op dat vlak ben ik volgens mij de nummer twee achter Thibaut."

Lees ook... Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

Hoopt hij op het WK op een derde cap? "Er wordt soms wel eens gelachen. (lacht) ‘Zeg Thibaut, wanneer ga je er nu mee stoppen?’ Nee, serieus: Thibaut is een van de beste keepers ter wereld. Zolang hij doorgaat bij de Rode Duivels, is hij de nummer één."

Lammens moet klaar zijn voor het WK

Tegen Kroatië werd nog eens duidelijk waarom. Courtois schudde er een uitstekende parade uit zijn mouwen op een poging van Luka Modric. Toch lijkt Rudi Garcia volop op Lammens te rekenen, zo blijkt uit een recent bezoek van de Fransman in Manchester.

"De coach gaf duidelijk aan dat ik klaar moet zijn voor het WK en het goede momentum van bij Man United moest meenemen. Want áls er iets gebeurt met Thibaut, dan moet ik er staan." Een duidelijke boodschap voor Lammens, die duidelijk klaar is, mocht het nodig zijn.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Manchester United
Tunesië
Senne Lammens

Meer nieuws

Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

Dit houdt Rudi Garcia achter de hand op het WK

20:19
1
WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

WK LIVE 05/06: Noa Lang beleeft pijnlijk moment bij Nederland

23:34
Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

Rode Duivels zijn nu helemaal zeker: hele groepsfase op deze manier

16:30
Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

Rode Duivels mogen hoog mikken: dit zeggen de analisten

16:00
5
Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

Financiële opsteker bewijst het: er waait wel degelijk een nieuwe wind bij de voetbalbond

23:18
'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

'Domenico Tedesco mogelijk herenigd met voormalige Rode Duivel'

22:43
Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

22:00
Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

Leandro Trossard gelooft in de kansen van de Rode Duivels

12:00
1
Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku

11:30
20
'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

'Vier kandidaten om T1 te worden bij OHL, beslissing valt volgende week'

20:38
2
En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist'

18:30
17
Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

Florentino Pérez belooft bod van meer dan 150 miljoen als hij voorzittersverkiezing wint

19:36
13
'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten'

19:09
2
Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

Marktwaarden swingen de pan uit: Club Brugge en Union de winnaars, maar ook grote verliezers

18:00
"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

"Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie

17:00
13
Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

Toptalent Club Brugge schrijft op 16-jarige leeftijd geschiedenis voor zijn land

15:30
Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

Rudi Garcia wil een hechte groep: de Rode Duivels deden dit

10:30
Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

Straf verhaal Frank Boeckx: “Hij bood 25.000 euro voor mijn rugnummer, maar ik weigerde”

15:00
9
"Telraam bovenhalen": Vandenbempt verwacht maar één ding van Rode Duivels

"Telraam bovenhalen": Vandenbempt verwacht maar één ding van Rode Duivels

13:00
7
DONE DEAL: Zulte Waregem casht op doelman én zet meteen in op de toekomst

DONE DEAL: Zulte Waregem casht op doelman én zet meteen in op de toekomst

14:30
Bij de marktleiders op het WK én ambitieus: "We willen de Belgische markt veroveren" Interview

Bij de marktleiders op het WK én ambitieus: "We willen de Belgische markt veroveren"

14:00
DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder

13:30
14
WK-vluggertjes? Seksonderzoek legt geheimen bloot De derde helft

WK-vluggertjes? Seksonderzoek legt geheimen bloot

10:10
Vanhaezebrouck streng: “Dat was slecht management van Gent”

Vanhaezebrouck streng: “Dat was slecht management van Gent”

12:30
Deze Rode Duivel houdt Iran in de ban

Deze Rode Duivel houdt Iran in de ban

09:30
5
'Belgische topclub aast op Zuid-Afrikaanse international'

'Belgische topclub aast op Zuid-Afrikaanse international'

11:00
1
Meer details gekend over investering van Thibaut Courtois, KRC Genk droomt van... zestig miljoen euro

Meer details gekend over investering van Thibaut Courtois, KRC Genk droomt van... zestig miljoen euro

07:00
5
30 miljoen euro? 'Atlético Madrid steekt tandje bij voor speler Club Brugge'

30 miljoen euro? 'Atlético Madrid steekt tandje bij voor speler Club Brugge'

09:00
6
'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

'André Onana vraagt een nieuwe kans bij Manchester United en de doelman heeft dit antwoord gekregen'

04/06
DONE DEAL: Antwerp kondigt twee nieuwe spelers aan voor de prijs van één

DONE DEAL: Antwerp kondigt twee nieuwe spelers aan voor de prijs van één

08:30
14
'Duitse, Franse én Engelse topclubs willen goudhaantje Gent in huis halen'

'Duitse, Franse én Engelse topclubs willen goudhaantje Gent in huis halen'

08:05
9
Club Brugge wordt slapend rijk tijdens WK, ook Genk gaat goed boeren

Club Brugge wordt slapend rijk tijdens WK, ook Genk gaat goed boeren

07:40
5
Klopp roert zich: speelt Union SG zijn coach opnieuw kwijt?

Klopp roert zich: speelt Union SG zijn coach opnieuw kwijt?

07:20
5
Maakt Antwerp FC of een andere Belgische club dan toch kans? 'Dit is de droombestemming van Vincent Janssen'

Maakt Antwerp FC of een andere Belgische club dan toch kans? 'Dit is de droombestemming van Vincent Janssen'

04/06
1
🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

🎥 "Joepie Voetbal", "We worden wereldkampioen", "You've got Kendrick Lamar, but we have Alaba"

04/06
1
Héél mooie bestemmingen, toch? 'Openda heeft voorstel op zak van deze drie traditieclubs'

Héél mooie bestemmingen, toch? 'Openda heeft voorstel op zak van deze drie traditieclubs'

04/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 38
Burnley Burnley 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 2-0 Newcastle United Newcastle United
West Ham Utd West Ham Utd 3-0 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 0-3 Manchester United Manchester United
Crystal Palace Crystal Palace 1-2 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 1-2 Aston Villa Aston Villa
Tottenham Tottenham 1-0 Everton Everton
Liverpool FC Liverpool FC 1-1 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 2-1 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

poestexas poestexas over Wat doet paars-wit? 'Bod van 12 miljoen euro op komst voor Anderlecht-talent' Geert66 Geert66 over De marktwaardes van Transfermarkt onder de loep: dit zijn de vijftien meest waardevolle spelers in België Venom#13 Venom#13 over En plots gaat het snel: 'Buitenlandse topclub zet Karetsas én De Cat op de shortlist' Venom#13 Venom#13 over Potentiële nieuwe coach van Real Madrid geeft op tv zijn jawoord aan de club DDay1978 DDay1978 over "Coucke buiten": Anderlecht schiet in actie Eric Stevens Eric Stevens over "David Hubert est son choix prioritaire" : et si l'Union Saint-Gilloise perdait son entraîneur ? Don Bozhinov Don Bozhinov over Waarom Senne Lammens de duidelijke nummer twee is bij de Rode Duivels Dirk1897 Dirk1897 over 'Het Bologna van Domenico Tedesco houdt drie spelers van dezelfde JPL-club in de gaten' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Rudi Garcia komt plots met onheilspellend nieuws over Romelu Lukaku Demogorgon Demogorgon over DONE DEAL: Club Brugge incasseert meer dan twintig miljoen euro voor sterkhouder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved