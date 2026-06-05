Charleroi stelt zomeraanwinst voor ... met verleden bij Standard

Sporting Charleroi lijkt grootse plannen te hebben. De Carolo's haalden Nicolas Frutos binnen als sportief directeur en de Argentijn barst van de ambitie. Charleroi strikt nu ook een versterking voor het komende seizoen. En het is een naam die ze zullen kennen bij ... Standard.

Charleroi kende een turbulent seizoen. Het zag Rik De Mil naar KAA Gent trekken en ontsloeg opvolger Hans Cornelis vanwege tegenvallende resultaten. De Zebra's eindigen uiteindelijk derde in de Europe Play-offs, maar het is duidelijk dat ze in het Zwarte Land barsten van de ambitie. Daar is de komst van Frutos nog maar eens het bewijs van.

Noah Solheid als eerste aanwinst

Karel Geraerts werd al genoemd als de nieuwe coach voor volgend seizoen. Mario Kohnen werkte het seizoen na het ontslag van Cornelis af, maar het is niet zeker wat er met hem staat te gebeuren. Ondertussen zit Charleroi ook op de transfermarkt niet stil en stelt het op de clubwebsite Noah Solheid (22) voor als aanwinst voor volgend seizoen.

Solheid is een grote verdediger van 1,91 meter die gratis overkomt van RFC Seraing. Hij tekent tot midden 2029 in de provincie Henegouwen. Solheid was in het seizoen 2025/26 goed voor 33 optredens bij Seraing, dat de Challenger Pro League afsloot op de elfde plek.

𝑳𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆́ ! Bienvenue dans ta nouvelle maison Noah. ⚡️✍️#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/j6XSf2txTO — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) June 5, 2026

Charleroi omschrijft de speler als groot en sterk. Solheid is volgens de club ambitieus en vastberaden om zich in het shirt van Charleroi verder te ontwikkelen. "De hele club heet hem welkom in het Zwarte Land en kijkt ernaar uit om hem bij de start van het nieuwe seizoen aan het werk te zien!"





Opleiding deels bij Standard

Solheid kreeg zijn opleiding bij Seraing en ... Standard, de Waalse rivaal van de Zebra's. Maar dat houdt hem dus niet tegen om zijn kans te gaan in het Zwarte Land. Hij wil er de volgende stap zetten in zijn nog prille carrière. Het is afwachten of hij ook naam kan maken in de Jupiler Pro League.