Boskamp heeft bedenkingen bij investering van Courtois in Genk en verwijst naar Coucke bij Anderlecht

Thibaut Courtois zet zijn eerste stappen als investeerder in het Belgische voetbal en kiest daarbij voor KRC Genk. Johan Boskamp begrijpt die keuze, maar plaatst ook enkele kanttekeningen en verwijst naar de ervaringen van Marc Coucke bij Anderlecht.

Courtois kiest voor zijn jeugdclub

Thibaut Courtois blijft ook naast het veld actief in de voetbalwereld. De doelman van de Rode Duivels en Real Madrid investeert in KRC Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en zijn eerste stappen als voetballer zette.

Volgens Johan Boskamp is die beslissing niet verrassend. Al had de voormalige trainer aanvankelijk een ander scenario verwacht. "Ik dacht eerst dat hij in Sporting Hasselt ging investeren. Maar uiteindelijk is het wel logisch dat hij de voorkeur geeft aan zijn jeugdcluppie", vertelt hij in Het Belang van Limburg.

Voor Courtois is de investering een manier om iets terug te doen voor de club waar zijn carrière begon. Tegelijk sluit hij zich aan bij een groeiende groep (oud-)voetballers die ook naast het veld actief willen blijven in het voetbal.

Boskamp waarschuwt voor de risico's

Toch ziet Boskamp ook de keerzijde van het verhaal. Investeren in een voetbalclub brengt volgens hem heel wat financiële risico's met zich mee. Hij hoopt dan ook dat Courtois goed weet waar hij aan begint.

"Ik hoop alleen maar dat ie zijn geld niet kwijtraakt. Op dat vlak neemt hij beter geen voorbeeld aan Marc Coucke. Die heeft al 150 miljoen in Anderlecht gestoken en dan roepen de supporters hem nog buiten", reageert de Nederlander.



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Met die uitspraak verwijst Boskamp naar de moeilijke jaren die Anderlecht achter de rug heeft en de kritiek die Coucke geregeld te slikken kreeg, ondanks zijn forse investeringen in de club.

Zelf ooit bijna investeerder

Opvallend genoeg kreeg Boskamp zelf ooit de kans om in een voetbalclub te investeren. De analist en voormalige trainer geeft toe dat hij daar ooit serieus over heeft nagedacht. "Nee, joh, daar ga ik mijn pensioentje niet insteken. Ik heb het lang geleden ooit eens overwogen om te doen bij RWDM, maar gelukkig kwam ik er net op tijd achter dat dat geen goed idee was."

Les uit het verleden

Boskamp kijkt met een nuchtere blik naar investeringen in het voetbal. Zijn eigen ervaring heeft hem geleerd dat passie voor een club niet altijd samengaat met een verstandige financiële beslissing.

"Anderen hebben het toen wel gedaan en dat is niet goed afgelopen. Ik heb mijn lesje toen wel geleerd. Hopelijk vergaat het Courtois en Genk beter!", besluit hij.