Romelu Lukaku: de lijm die de Rode Duivels tussen generaties door bijeenhoudt

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Romelu Lukaku: de lijm die de Rode Duivels tussen generaties door bijeenhoudt
Foto: © photonews

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Romelu Lukaku lijkt stilaan terug. Big Rom beleefde misschien wel het moeilijkste seizoen uit zijn carrière, maar lijkt klaar om op en naast het veld zijn rol te gaan spelen op het aankomende WK. De aanvaller blijft wel geduldig en lijkt de belangrijke lijm te gaan worden in de selectie van België.

Lukaku beleefde een horrorseizoen in de Serie A. Hij kwam er amper in actie door een blessure en moest lang revalideren. Maar het einde lijkt zo stilaan in zicht voor de topaanvaller van de Rode Duivels.

90 doelpunten voor Lukaku

In de twee oefenduels voor het WK kregen we hoopgevende signalen. Lukaku viel in tegen Kroatië en woog meteen op de verdediging van de tegenstander.

Na een subtiele lob van Hans Vanaken vond hij ook de weg naar doel. Het was al zijn 90e (!) doelpunt in het shirt van de nationale ploeg. Een waanzinnig aantal waar niemand in onze voetbalgeschiedenis ook maar bij in de buurt komt.

Ter illustratie: Kevin De Bruyne, de tweede op de topschutterlijst, scoorde er 37. Toegegeven, KDB is geen spits, maar het verschil is wel immens groot. Het toont alleen maar het sportieve belang van Lukaku, die ook tegen Tunesië belangrijke minuten sprokkelde. Maar ook naast het veld is hij o zo belangrijk voor deze generatie Rode Duivels.

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Een historische dubbelklapper

Lukaku maakte verschillende generaties mee van de Rode Duivels en doorzwom al heel wat watertjes met de nationale ploeg. Hij was de man die ons als jonkie met twee goals tegen Kroatië naar het WK van 2014 trapte. Iedereen kan zich die dubbelklapper nog heel goed voor de geest halen.

Daarna maakte hij het WK zelf mee, maar slikte hij ook de ontgoocheling van het EK 2016. Daar verloor België - getipt als een van de favorieten - in de kwartfinales van Wales. Dat was een enorme ontgoocheling die nazinderde bij zowel de fans als de spelers.

Daarna volgde hét hoogtepunt met de Gouden Generatie op het WK in 2018. Lukaku en co pakten een historische derde plaats. Na een degelijk EK in 2021 en een teleurstellend WK in 2022 en EK in 2024 heeft Lukaku hoogtes én laagtes meegemaakt.

Lukaku als lijm

Het lijkt hem gevormd te hebben. Hij weet wat er nodig is om aan een generatie te bouwen, omdat hij alles meegemaakt heeft. Dat is net wat Rudi Garcia nodig heeft: een ervaren pion als lijm in de selectie. De goedlachse Lukaku lijkt ook met iedereen goed op te schieten en eist zijn plek na zijn blessure niet zomaar op.

Hij lijkt te beseffen dat elke speler in de selectie zijn eigen belangrijke rol speelt. Dat als de ene geblesseerd of uit vorm is, de andere mag schitteren. Alleen zo bouw je samen aan een succesvol project.

Geduld als codewoord

Na de oefenwedstrijd tegen Tunesië nam Lukaku in de liveuitzending verschillende keren het woord "geduld" in de mond. Het is zijn codewoord dit seizoen. Hij wil niets overhaasten en zal de eerste wedstrijden op het WK ook niets forceren. Anderen moeten - indien nodig - maar op de voorgrond treden.

Lukaku zal het op de achtergrond dan in goede banen leiden. Met de glimlach, als de lijm die de selectie bijeenhoudt en generaties overstijgt. "Wanneer het team mij nodig heeft, zal ik er staan. Daar ben ik zeker van", voegde hij nog toe. Wij ook, Romelu.

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