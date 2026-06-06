WK LIVE 06/06: Wereldkampioen Argentinië slikt opdoffer

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Wereldkampioen Argentinië wil zijn titel verlengen op het komende WK. Lionel Scaloni zal daarbij geen beroep kunnen doen op Leo Balerdi. De verdediger van Olympique Marseille moet geblesseerd verstek laten gaan.