Antwerp wil fans toch Europese trip schenken en denkt aan bijzondere tegenstander

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Bij Antwerp is er nog onzekerheid over de financiële situatie en de zoektocht naar een trainer loopt nog volop, maar achter de schermen krijgt de voorbereiding op het nieuwe seizoen stilaan vorm. Daarbij breekt de Great Old met een recente gewoonte, terwijl tegelijk een oude traditie weer opduikt.

Voor het eerst sinds het kampioenenjaar 2022-2023 trekt Antwerp namelijk niet op stage naar het Oostenrijkse Waidring. De voorbije jaren was het idyllische dorp, niet toevallig een favoriete bestemming van directeur voetbalzaken Marc Overmars, een vaste halte tijdens de zomermaanden. Dit keer kiest stamnummer één echter voor een andere bestemming.

Op maandag 6 juli vertrekt Antwerp richting Duitsland voor een stage in Iserlohn, gelegen in de regio Sauerland ten zuiden van Dortmund. Ook een oefenwedstrijd op Duitse bodem staat op het programma aan het einde van het trainingskamp, weet GvA.

Oefenmatch tegen Millwall

De voorbereiding oogt sowieso anders dan vorig seizoen. Omdat de competitie pas op 7 augustus van start gaat én Antwerp naast een Europees ticket greep, krijgen de spelers extra rust.

In de week van 22 juni worden ze opnieuw op de Bosuil verwacht voor medische testen, waarna de eerste veldtraining volgt in de week van 29 juni. Antwerp plant deze zomer zeven tot acht oefenwedstrijden. De eerste drie sparringpartners blijven voorlopig binnenskamers, want de duels op 4, 11 en 18 juli worden achter gesloten deuren afgewerkt.

Op 19 juli komt daar verandering in. Dan trekt rood-wit naar Sporting Hasselt, dat zich opmaakt voor een seizoen in de Challenger Pro League. Die oefenmatch is wel toegankelijk voor supporters.

Maar vooral het slot van de voorbereiding springt in het oog. In het weekend van 1 en 2 augustus trekt Antwerp naar het Verenigd Koninkrijk voor een oefentrip die bij veel supporters nostalgische gevoelens zal oproepen. Officieel is de tegenstander nog niet bevestigd, al circuleert op supportersfora al de naam van Millwall.

Fans toch Europese trip schenken

Die Britse uitstap doet denken aan de periode tussen 2003 en 2014, toen Antwerp geregeld het Kanaal overstak voor vriendschappelijke wedstrijden in Engeland en Schotland. Destijds werd die traditie ingevoerd om de fans, bij gebrek aan Europees voetbal, toch een bijzondere buitenlandse trip te bezorgen.

Nu Antwerp opnieuw naast Europa greep, lijkt die gedachte terug van weggeweest. Een vleugje nostalgie én voor veel supporters misschien toch een beetje Europees gevoel, al is het deze keer zonder officiële inzet.

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

