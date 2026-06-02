WK LIVE: Grote domper voor Anderlecht-speler, maar wel een ex-Mauve verrassend in selectie Ghana

In deze LIVE-blog ontdekt u alle nieuws over het WK, randnieuws over het toernooi, weetjes over de Rode Duivels en nog veel meer. Elke dag zullen we u op de hoogte houden van het belangrijkste nieuws van de dag.

Ilay Camara valt af in selectie Senegal

Ilay Camara, rechtsachter van Anderlecht, is één van de zes afvallers in de uiteindelijke selectie van Senegal. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met zijn blessure die hij opliep op het einde van het seizoen. Voor Camara een zware domper, want hij zag echt uit naar het WK na een seizoen waarin hij veel blessurelast had.

Geen comedy-avond voor Rode Duivels

Tijdens het WK wil bondscoach Rudi Garcia niet alleen focussen op prestaties op het veld, maar ook op de mentale frisheid van zijn spelers. Daarom werkt de Belgische voetbalbond aan verschillende ontspanningsmomenten om de lange periode in hotels wat draaglijker te maken.

De Rode Duivels genieten zondag nog van een vrije dag voor hun vertrek naar de Verenigde Staten, maar daarna wacht een intensieve periode van vier tot vijf weken waarin het team grotendeels samen op afzondering leeft. Om sleur en monotone dagen te vermijden, wordt gezocht naar activiteiten naast het voetbal.

Eén van de pistes was een bezoek aan de Brusselse comedyclub Le Fridge, gepland na de oefeninterland in Kroatië. Het concept lag klaar: een comedy-avond met zowel Franstalige als Nederlandstalige artiesten, zodat alle spelers zich aangesproken zouden voelen. Ook de contacten waren al gelegd met de club, die eigendom is van de Franse acteur Kev Adams.



Toch komt het initiatief er voorlopig niet. De timing bleek te krap om alles organisatorisch én op veiligheidsvlak rond te krijgen. Bij Le Fridge wordt dat met enige teleurstelling onthaald, terwijl de voetbalbond ondertussen bekijkt welke alternatieven mogelijk zijn om de groepssfeer en ontspanning tijdens het WK te stimuleren.

Ex-Anderlecht-speler Luckassen naar WK

Derrick Luckassen mag zich onverwacht alsnog opmaken voor het WK met Ghana. De 30-jarige verdediger werd door bondscoach Carlos Queiroz opgeroepen als vervanger van Alexander Djiku, die door een blessure het toernooi mist. Luckassen debuteerde pas in maart voor The Black Stars, maar maakt nu officieel deel uit van de 26-koppige WK-selectie.

Voor Luckassen wordt het zijn eerste wereldkampioenschap. De geboren Amsterdammer speelde eerder voor AZ en PSV en kende daarna passages bij onder meer Hertha BSC, Kasımpaşa en Maccabi Tel Aviv. Ook in België liet hij zijn sporen na, want tussen 2021 en 2022 kwam hij uit voor Anderlecht. Momenteel staat de verdediger onder contract bij het Cypriotische Pafos. Ghana oefent dinsdag nog tegen Wales en treft op het WK Panama, Engeland en Kroatië.