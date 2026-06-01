Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

Jacky Mathijssen keert na twee jaar bij Wydad Casablanca terug naar België. Familiale redenen geven de doorslag, al kijkt hij met voldoening terug op zijn opdracht in Marokko en blijft hij ambitieus binnen het voetbal.

Het avontuur van Jacky Mathijssen in Marokko zit er helemaal op. Hij kwam er in 2024 aan, toen hij werd aangesteld door de Marokkaanse bond om bij Wydad Casablanca te gaan werken. Daar nam hij de functie van directeur opleidingen op zich.

Mathijssen rondt avontuur bij Wydad Casablanca af

Bij Het Nieuwsblad gaf hij meer uitleg over zijn vertrek. "Om familiale omstandigheden heb ik gevraagd om mijn contract in te korten van drie naar twee jaar", vertelde hij tegenover de krant. "Mijn familie blijft toch het allerbelangrijkste en na twee jaar begon het gemis steeds meer door te wegen."

"Dat in combinatie met het gevoel dat mijn opdracht hier eigenlijk is volbracht. De vooropgestelde targets zijn gehaald. Ik kan de fakkel met een gerust hart doorgeven", gaat Mathijssen verder.

Toch wil Mathijssen niet zomaar gas terugnemen na zijn vertrek uit Marokko. De voormalige trainer kijkt met voldoening terug, maar ziet zijn toekomst nog altijd in het voetbal liggen. Maar hoe dan precies?

Mathijssen wil werk als analist opnieuw oppikken

"Ik kijk met veel voldoening terug op de voorbije twee jaar, maar ik voel me tegelijk klaar voor iets nieuws. Ik ben van plan om mijn werk als TV-analist voor de Premier League opnieuw op te pikken, maar zou dat graag combineren met het werk wat ik in Marokko deed: jeugdopleidingen moderniseren, jeugdcoaches opleiden en talenten voorbereiden op het voetbal van morgen", klinkt het.





Volgens Het Nieuwsblad zal hij tot eind juni actief zijn bij Wydad Casablanca en nadien terug naar België komen. Of hij zin heeft om opnieuw in zijn thuisland aan de slag te gaan valt nog af te wachten. Hij was in het verleden al trainer bij onder meer de jeugdploegen van de Rode Duivels, Westerlo, OH Leuven, Beerschot, Charleroi, Club Brugge en STVV.