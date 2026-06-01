Hij doet denken aan Michy Batshuayi: Standard doet mooie zet met jong talent

Standard heeft zopas een van zijn grootste talenten vastgelegd. Het gaat om Brandon "Bula" Nogueira, wiens kwaliteiten binnen de Luikse academie doen denken aan die van een zekere Michy Batshuayi. Verschillende clubs hengelden naar de 15-jarige spits, maar hij blijft dus aan de Maas.

Het tussenseizoen is voor alle clubs ook het moment om hun beste jeugdspelers door te schuiven naar een hogere categorie, of om hen tegenover andere clubs vast te leggen door hen een eerste contract te geven.

Dat heeft Standard nu gedaan met Brandon "Bula" Nogueira. De 15-jarige aanvaller doet met zijn kwaliteiten binnen de Luikse academie vaak denken aan Michy Batshuayi. Ondanks zijn erg jonge leeftijd werd Brandon Nogueira al een paar keer opgenomen in de U18-kern, onder meer voor de trainingen.

Standard legt een van zijn grootste talenten vast, ondanks interesse

In die ploeg zal hij volgend seizoen nog meer worden ingepast, met de hoop zich langzaam maar zeker op te werken naar de U23-kern, die ook volgend seizoen opnieuw in de Eerste Nationale (ACFF) uitkomt.

Een mooie zet dus van Matricule 16, dat zijn jonge talent wist te houden ondanks de toenadering van de beste academies van het land. Nu komt het er, zoals altijd, op aan hem nog langer aan boord te houden en hem toe te laten zijn ontwikkeling voort te zetten tot hij, waarom niet, binnen enkele jaren de A-ploeg van de Rouches kan halen.