Hij doet denken aan Michy Batshuayi: Standard doet mooie zet met jong talent

Hij doet denken aan Michy Batshuayi: Standard doet mooie zet met jong talent
Foto: © Walfoot.be
Word fan van Standard! 2543

Standard heeft zopas een van zijn grootste talenten vastgelegd. Het gaat om Brandon "Bula" Nogueira, wiens kwaliteiten binnen de Luikse academie doen denken aan die van een zekere Michy Batshuayi. Verschillende clubs hengelden naar de 15-jarige spits, maar hij blijft dus aan de Maas.

Het tussenseizoen is voor alle clubs ook het moment om hun beste jeugdspelers door te schuiven naar een hogere categorie, of om hen tegenover andere clubs vast te leggen door hen een eerste contract te geven.

Dat heeft Standard nu gedaan met Brandon "Bula" Nogueira. De 15-jarige aanvaller doet met zijn kwaliteiten binnen de Luikse academie vaak denken aan Michy Batshuayi. Ondanks zijn erg jonge leeftijd werd Brandon Nogueira al een paar keer opgenomen in de U18-kern, onder meer voor de trainingen.

Standard legt een van zijn grootste talenten vast, ondanks interesse

In die ploeg zal hij volgend seizoen nog meer worden ingepast, met de hoop zich langzaam maar zeker op te werken naar de U23-kern, die ook volgend seizoen opnieuw in de Eerste Nationale (ACFF) uitkomt.

Een mooie zet dus van Matricule 16, dat zijn jonge talent wist te houden ondanks de toenadering van de beste academies van het land. Nu komt het er, zoals altijd, op aan hem nog langer aan boord te houden en hem toe te laten zijn ontwikkeling voort te zetten tot hij, waarom niet, binnen enkele jaren de A-ploeg van de Rouches kan halen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard

Meer nieuws

"Een uitzonderlijk initiatief voor de supporters": Standard verlengt samenwerking met vier seizoenen

"Een uitzonderlijk initiatief voor de supporters": Standard verlengt samenwerking met vier seizoenen

16:00
Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

Een kans om te grijpen? Jacky Mathijssen keer terug naar België

16:30
Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta

15:30
1
Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst

Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst

14:20
4
Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens

14:50
3
Twee Rode Duivels ontbreken op laatste training voor vertrek naar Kroatië

Twee Rode Duivels ontbreken op laatste training voor vertrek naar Kroatië

14:00
Rode Duivels van Lille krijgen nieuwe trainer met héél bekende achternaam

Rode Duivels van Lille krijgen nieuwe trainer met héél bekende achternaam

13:30
Kritiek van De Bruyne blijft nazinderen: Conte-kamp slaat terug

Kritiek van De Bruyne blijft nazinderen: Conte-kamp slaat terug

13:20
Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

Rode Duivel belooft: "Als we het WK winnen, scheer ik me kaal"

13:00
De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels

12:30
6
🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken

🎥 Rode Duivel zorgt al voor animatie naast het veld, fans kunnen het zeker smaken

12:00
FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

FIFA voert opvallende reeks nieuwe WK-regels in: dit verandert er allemaal op het wereldkampioenschap

11:30
13
Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug

11:04
8
RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

RWDM haalt slag thuis en koopt wat tijd

10:55
Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

Straf: ex-Standard-vedette nestelt zich naast Ronaldo en Messi

09:30
Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

10:30
4
De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent

09:00
3
Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

Afscheidnemende Dévy Rigaux onthult: bijna had huidige wereldster van Bayern bij Club Brugge gezeten

08:30
5
Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

Genk-spelers in zak en as: "Waarom hij? Omdat hij een supertalent is"

08:00
LIVE WK-nieuws: FIFA pakt tactische keepersblessures aan, Brazilië tankt vertrouwen

LIVE WK-nieuws: FIFA pakt tactische keepersblessures aan, Brazilië tankt vertrouwen

07:46
1
Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

Kevin De Bruyne krijgt harde verwijten vanuit het kamp van Antonio Conte

07:30
9
Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep

Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep

07:00
13
Sterkhouder van Liverpool neemt afscheid: 'Vincent Kompany handelt meteen'

Sterkhouder van Liverpool neemt afscheid: 'Vincent Kompany handelt meteen'

06:30
KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop

22:40
16
'Club Brugge mikt op exotische opvolger Christos Tzolis'

'Club Brugge mikt op exotische opvolger Christos Tzolis'

23:00
Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde"

22:00
19
Alle geheimen prijsgegeven: dit staat de Belgische teams te wachten in Europa

Alle geheimen prijsgegeven: dit staat de Belgische teams te wachten in Europa

22:20
1
En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

En aan het einde is Roef de held: KAA Gent Europa in, KRC Genk met lege handen

21:26
🎥 Kylian Mbappé wordt helemaal door de mangel gehaald

🎥 Kylian Mbappé wordt helemaal door de mangel gehaald

21:00
7
Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

Besnik Hasi haalt uit naar Anderlecht

20:30
3
Club Brugge neemt vlot de maat van Anderlecht in strijd om derde plaats KDB-Cup, eindwinnaar bekend

Club Brugge neemt vlot de maat van Anderlecht in strijd om derde plaats KDB-Cup, eindwinnaar bekend

20:00
3
Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi

Bondsparket eist héél zware straffen na incidenten tussen Standard en Charleroi

17:30
7
Miljoenendeal op komst voor Club Brugge? 'Kampioen klopt opnieuw aan voor sterkhouder'

Miljoenendeal op komst voor Club Brugge? 'Kampioen klopt opnieuw aan voor sterkhouder'

19:30
2
🎥 KAA Gent - KRC Genk brengt verzengend sfeertje, maar ondanks gratis tickets valt iets op

🎥 KAA Gent - KRC Genk brengt verzengend sfeertje, maar ondanks gratis tickets valt iets op

19:00
Jonge Rode Duivels maken indruk tegen thuisland en schrijven geschiedenis op EK

Jonge Rode Duivels maken indruk tegen thuisland en schrijven geschiedenis op EK

18:30
Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende

Terug naar de roots: Anderlecht zo goed als rond met oude en populaire bekende

18:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Artevelde Artevelde over KRC Genk likt de wonden na een heel seizoen van net niet, Hayen laat zich uit over strafschop Dirk1897 Dirk1897 over De verdeling van de Europese tickets en de mogelijke tegenstanders van Anderlecht, STVV, Union en Gent Dirk1897 Dirk1897 over Nakend faillissement voor RWDM Brussels? Maandag juridische noodgreep FCBalto FCBalto over Sibierski neemt al eerste zware beslissing bij Anderlecht: twee spelers mogen nu al vertrekken, Vazquez terug Madeiros Madeiros over Roef en De Vlieger uitgelaten: "Seizoen geweest om u tegen te zeggen, met knokken tot laatste seconde" Stigo12 Stigo12 over De verdwenen spelers van Tedesco: zij zijn ineens ver verwijderd van een selectie voor de Rode Duivels TIGERMANIA TIGERMANIA over Einde van een tijdperk bij Union: aanvoerder Christian Burgess weigert contractverlenging TIGERMANIA TIGERMANIA over Supercomputer zegt wie WK-favoriet is: Rode Duivels krijgen duidelijke realitycheck van Opta pief pief over Premier League-fans maken duidelijke keuze na geweldig debuutjaar van Senne Lammens Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp zoekt vervanger voor Janssen en kijkt naar opvallende profielen: twee jonge spitsen op de lijst Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved