Nog maar eens bewijs hoe sterk Union scout: ex-speler op weg om eerste keuze te worden bij... Duitsland

Sommige voetbalverhalen lijken haast te mooi om waar te zijn. Dat van Deniz Undav hoort zonder twijfel in die categorie. De spits die Union Saint-Gilloise enkele jaren geleden nog oppikte in de Duitse vierde klasse, lijkt vandaag op weg om eerste keuze te worden bij de Mannschaft op het WK.

Zondag zette de voormalige Union-publiekslieveling dat verhaal nog wat extra kracht bij. Duitsland rekende in een oefenwedstrijd richting het WK overtuigend af met Finland: 4-0. Grote uitblinker? Niemand minder dan Undav, die met twee doelpunten en een assist opnieuw zijn visitekaartje afgaf.

Voor Belgische voetbalfans blijft het parcours van Undav bijzonder straf. Toen Union hem in 2020 binnenhaalde, speelde de aanvaller nog in de Duitse Regionalliga, het vierde niveau. Weinigen konden toen vermoeden dat dezelfde speler enkele jaren later niet alleen Bundesliga-doelpunten zou maken, maar ook de Duitse nationale ploeg op sleeptouw zou nemen.

Undav is een doelpuntenmachine

Bij Union explodeerde zijn carrière. Undav groeide razendsnel uit tot één van de absolute smaakmakers in Brussel en vormde samen met Dante Vanzeir een dodelijk spitsenduo. Zijn goals hielpen Union mee naar de Belgische top en vormden de springplank naar een buitenlands avontuur.

Die ontwikkeling zette zich alleen maar verder. Bij Stuttgart bleef zijn doelpuntenproductie hoog. En precies die constante doelpuntenhonger lijkt hem nu een unieke positie te bezorgen bij Duitsland.

Bondscoach Julian Nagelsmann gaf hem zondag opnieuw het vertrouwen tegen Finland — en Undav betaalde dat meteen terug. Na iets meer dan een halfuur brak de ex-Unionaar de wedstrijd open met een rake kopbal. Duitsland domineerde en bleef ook na rust doorduwen.





Undav beperkte zich daarbij niet tot scoren alleen. Hij leverde ook de assist af voor Florian Wirtz, die de 2-0 tegen de touwen werkte. Kort daarna was het opnieuw prijs voor de spits zelf en leek zijn status binnen de Duitse selectie nog wat steviger verankerd.

Want de concurrentie voorin blijft stevig, maar Undav lijkt stilaan een streepje voor te hebben. Zijn efficiëntie, werkkracht en neus voor doel maken hem voor Nagelsmann een bijzonder interessant profiel richting WK. Dat een speler die Union ooit ging ophalen op de Duitse amateurvelden nu mogelijk als eerste spits van Duitsland naar een wereldkampioenschap trekt, blijft ronduit opmerkelijk.

Geblesseerd van het veld, toch zorgen

Toch sloeg het noodlot zondag even toe. Na zijn tweede doelpunt greep Undav plots naar het dijbeen. De spits voelde iets in de spier en moest uiteindelijk geblesseerd het veld verlaten. Een vervelende domper op een avond die tot dan toe perfect verliep.

Voor Duitsland én voor Undav zelf volgt nu bang afwachten. Jamal Musiala legde uiteindelijk nog de 4-0-eindstand vast, waardoor Duitsland met vertrouwen richting Verenigde Staten trekt voor zijn laatste oefenwedstrijd.