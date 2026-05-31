🎥 Kylian Mbappé wordt helemaal door de mangel gehaald

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Veel PSG-fans hebben de Franse spits zijn vertrek en de heisa die hij in zijn laatste dagen bij de club uit de hoofdstad veroorzaakte, blijkbaar nog altijd niet vergeten of vergeven. En dat zorgde na het behalen van - andermaal - de Champions League dan ook voor bizarre beelden.

Na de nieuwe titel van Paris Saint-Germain in de Champions League, de tweede op rij, dook de naam van Kylian Mbappé bijna onvermijdelijk weer op op de sociale media. En daarbij ging het ook dit seizoen weer bijzonder hard.

Sommigen lieten de kans niet voorbijgaan om zijn bekende uitspraak uit 2023 opnieuw boven te halen, toen hij nog speler was van PSG: "Als ik mijn toekomst aan de Champions League zou koppelen, dan was ik al heel ver weg geweest."

Kylian Mbappé blijft niet gespaard

Pech voor de Franse international: Real Madrid won zijn vorige Champions League in 2024, net voor zijn komst naar Spanje. En na zijn vertrek uit Frankrijk schreef PSG, in de eerste twee seizoenen zonder Kylian Mbappé, geschiedenis.

Eerst door zijn allereerste Champions League te winnen, en gisteren deed het dat nog eens over met een tweede opeenvolgende eindzege. Daarmee is PSG zelfs de eerste Franse club die, qua aantal gewonnen Champions Leagues, rivaal Marseille voorbijsteekt.

De supporters sparen de Franse international alvast niet. En naast de sociale media werd hij ook in de straten van Parijs door tal van fans uitgelachen en uitgescholden. Daarbij waren er ook van het wansmakelijke type.

